NTTドコモは4月1日、マツモトキヨシグループおよびココカラファイングループの対象店舗において、「はずれなし！毎月最大777倍あたるキャンペーン」の提供を開始した。キャンペーン期間は2026年6月30日まで。

参加にはキャンペーンサイトからのエントリーが必要。一度エントリーすれば、第1弾（4月）から第3弾（6月）のすべてに適用される。ただし、エントリー完了以降の会計が対象となる。

エントリー後、対象店舗においてdポイントカードを提示して1ポイント以上貯めた利用者を対象に、毎月抽選でdポイントが付与される。当選内容は以下の通り。

1等：777倍（dポイント1倍＋キャンペーンポイント776倍）…5名

2等：77倍（dポイント1倍＋キャンペーンポイント76倍）…10名

3等：7倍（dポイント1倍＋キャンペーンポイント6倍）…50名

4等：1ポイント／上記以外の全員

進呈上限は、1等が50,000ポイント、2等が5,000ポイント、3等が500ポイントとなっている。はずれた場合も4等として必ず1ポイントが付与される。

さらに、来店日数が1日増えるごとに当選確率が10倍ずつアップ。継続来店によってよりお得に利用できるのが特徴だ。なお、来店日数のカウントは月ごとにリセットされる。

キャンペーンポイントは期間・用途限定で、有効期限は進呈から94日間。進呈時期は第1弾が2026年6月末頃、第2弾が2026年7月末頃、第3弾が2026年8月末頃を予定しており、システム状況によって遅延する場合もある。なお、関空第2ターミナル出国店など一部の店舗およびオンラインストアは対象外となっている。

また、本キャンペーンを4月30日までにエントリーした場合、同期間中に開催予定の「花王 春のスッキリお掃除！キャンペーン」へのエントリーも自動的に適用される。