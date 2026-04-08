白泉社が運営する総合エンタメアプリ「マンガPark」にて『追放荷物持ちの逆転無双 〜Aランクパーティから解き放たれた便利スキル【収納】が最強の戦闘スキルだったので S ランク美少女とともに成り上がる〜」(原作：すかいふぁーむ、漫画：あるみらん)の連載が2026年4月8日よりスタート。毎週水曜更新予定。

【あらすじ】

Aランクに昇格したパーティに荷物持ちとして所属していたジルは、役立たずだとして突如脱退を命じられてしまう。途方に暮れるジルだったが、唯一無二のスキル【収納】を持つジルが抜けたパーティはAランク昇格を取り消しになる可能性もあるとのことで…!?そんなジルの獲得に新しく様々なパーティが立候補したが、「千人斬りのクレア」と呼ばれるソロでSランクの規格外最強女剣士の立候補により全員辞退した…！？

マンガParkでは追放荷物持ちの逆転無双 〜Aランクパーティから解き放たれた便利スキル【収納】が最強の戦闘スキルだったのでSランク美少女とともに成り上がる〜』の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施。4月14日までの期間限定＆読めば必ずコインがもらえるBIGチャンスとなっている。各詳細はマンガParkアプリにて。

(C)すかいふぁーむ・あるみらん／白泉社