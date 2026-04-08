新潮社は、コミック『Kの支配者 ―奥田枠短編集―』を、2026年4月15日(水)よりコミックシーモアにて先行配信、2026年5月9日(土)より紙およびその他電子書店にて発売。一部のグループ書店限定で特典を配布する。

累計10万DLを突破した話題の『Kの支配者』が遂に単行本化。先行配信となるコミックシーモアでは『HOUSE』の6P描き下ろし漫画つき、紙版は一部書店グループ限定で以下の特典が配布される。

・アニメイト：B6サイズ４Pリーフレット(2P描き下ろし)

・コミコミスタジオ：1P描き下ろし漫画ペーパー

・ホーリンラブブックス：イラストカード(カラー)

・メロンブックス：ブロマイド(カラー)／ミニアクリルパネル(有償特典)

・書泉・芳林堂書店：複製原画風ペーパー

・とらのあな：イラストカード(カラー)

・喜久屋書店：複製原画風ペーパー

※メロンブックスのミニアクリルパネルは有償特典となる。

■『Kの支配者 ―奥田枠短編集―』

著者名：奥田枠

発売日：

・2026年4月15日(水) コミックシーモア先行配信

・2026年5月9日(土) その他書店にて発売

造本：B6

定価：880円(税込)

＜書籍内容＞

ある資産家の息子Kが死んだ。

順風満帆に生きてきたKの死に疑問を抱いた警察は、

重要参考人として、Kの自殺を通報した坂滝晃を召喚する。

調査の過程で明らかになった、二人の淫らで歪な関係とは――。

誰にも理解されなくとも、この関係は祝福でした。（『Kの支配者』）

父親の死をきっかけに実家に戻った龍蔵が見たのは、

優しかった兄の強圧的で変わり果てた姿。

そんな中、父は兄に殺されたのだという女中からの密告があり――。

支配者出会った父と兄の間に何があったのか。

秘密が暴かれる時、その家は正しい形を取り戻す。（『HOUSE』）

『HOUSE』と描きおろし8Pを加えた、支配をめぐる珠玉の短編集。