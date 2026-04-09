日本ハム、清宮の活躍で2点リード

1回に楽天が先制するも、6回表に日本ハムが清宮の3打点を含む4得点で逆転。清宮は本塁打も放つ活躍。楽天も伊藤、小郷の打点で追い上げるも、2点差で後半へ臨む。

【スタメン】

楽天: 1(遊)村林　一輝 2(中)辰己　涼介 3(一)浅村　栄斗 4(三)黒川　史陽 5(左)伊藤　裕季也 6(指)Ｌ・ボイト 7(右)小郷　裕哉 8(捕)伊藤　光 9(二)小深田　大翔 10(投)Ｊ・ウレーニャ

日本ハム: 1(遊)奈良間　大己 2(一)清宮　幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司　裕也 5(右)万波　中正 6(左)野村　佑希 7(捕)田宮　裕涼 8(中)矢澤　宏太 9(二)水野　達稀 10(投)加藤　貴之

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 10 8 2 0 .800 -
2 阪神 11 7 4 0 .636 1
3 巨人 11 6 5 0 .545 2
4 広島 10 5 5 0 .500 3
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
5 中日 11 3 8 0 .273 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 11 7 4 0 .636 -
2 オリックス 11 6 5 0 .545 1
2 日本ハム 11 6 5 0 .545 1
4 楽天 11 5 5 1 .500 1
5 西武 11 4 6 1 .400 2
6 ロッテ 11 4 7 0 .364 3