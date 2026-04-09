日本ハム、清宮の活躍で2点リード
1回に楽天が先制するも、6回表に日本ハムが清宮の3打点を含む4得点で逆転。清宮は本塁打も放つ活躍。楽天も伊藤、小郷の打点で追い上げるも、2点差で後半へ臨む。
【スタメン】
楽天: 1(遊)村林 一輝 2(中)辰己 涼介 3(一)浅村 栄斗 4(三)黒川 史陽 5(左)伊藤 裕季也 6(指)Ｌ・ボイト 7(右)小郷 裕哉 8(捕)伊藤 光 9(二)小深田 大翔 10(投)Ｊ・ウレーニャ
日本ハム: 1(遊)奈良間 大己 2(一)清宮 幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司 裕也 5(右)万波 中正 6(左)野村 佑希 7(捕)田宮 裕涼 8(中)矢澤 宏太 9(二)水野 達稀 10(投)加藤 貴之
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|10
|8
|2
|0
|.800
|-
|2
|阪神
|11
|7
|4
|0
|.636
|1
|3
|巨人
|11
|6
|5
|0
|.545
|2
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|5
|中日
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|11
|7
|4
|0
|.636
|-
|2
|オリックス
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|2
|日本ハム
|11
|6
|5
|0
|.545
|1
|4
|楽天
|11
|5
|5
|1
|.500
|1
|5
|西武
|11
|4
|6
|1
|.400
|2
|6
|ロッテ
|11
|4
|7
|0
|.364
|3