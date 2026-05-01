西武、ロッテを9点差で突き放す
西武が打線爆発。1回に先制し、3回、4回、5回と着実に加点。6回には3点を奪い、9-0と大量リードで後半へ。T・ネビンは本塁打含む3安打で活躍。西川、平沢も打点を稼ぎ、打線がロッテ投手陣を圧倒した。
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|27
|17
|9
|1
|.654
|-
|2
|ヤクルト
|28
|17
|11
|0
|.607
|1
|3
|巨人
|27
|15
|12
|0
|.556
|2
|4
|DeNA
|26
|13
|13
|0
|.500
|4
|5
|広島
|25
|9
|15
|1
|.375
|7
|6
|中日
|27
|8
|19
|0
|.296
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|27
|17
|10
|0
|.630
|-
|2
|ソフトバンク
|26
|14
|12
|0
|.538
|2
|3
|西武
|29
|13
|15
|1
|.464
|4
|4
|ロッテ
|26
|12
|14
|0
|.462
|4
|4
|楽天
|27
|12
|14
|1
|.462
|4
|6
|日本ハム
|29
|13
|16
|0
|.448
|5