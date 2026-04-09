













東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの伊藤琉偉が8日、甲子園球場で行われた阪神タイガース戦に「8番・二塁」で先発出場。5回に、今季チーム初となる犠打を記録した。











ヤクルトは1－2とビハインドで迎えた5回、先頭の増田珠と赤羽由紘が連打で出塁し、無死一、二塁の好機を作る。



ここで打席に入った伊藤は、1球目にセーフティバントの構えを見せると、2球目はバットを寝かせて送りバント。阪神先発イーストン・ルーカスのインサイドへのカットボールにも対応し、投手前へ転がしてきっちりと犠打を成功させた。



このプレーで1死二、三塁とチャンスを広げたが、後続が倒れてこの回は無得点。それでもヤクルトは続く6回、阪神2番手・早川太貴から再び増田、赤羽の連続適時打で3－2と逆転に成功する。



そのままリードを守り切ったヤクルトは、阪神に逆転勝利。リーグ王者相手に開幕から10試合で8勝2敗と好スタートを切った。



今季のヤクルトは池山隆寛新監督のもと、打力を前面に押し出すスタイルを展開。この試合まで12球団で唯一犠打がなかったが、開幕10試合目で初めてバントを選択した。勝負どころでの一手に伊藤が応え、戦術の幅を広げる意味でも大きなプレーとなった。



9日の試合でも勝利を収め、同カード勝ち越しを狙う。





















【動画】ヤクルトの今季初犠打がこちら！

DAZNベースボールの公式Xより















スワローズはこれが今季初犠打



伊藤琉偉がバントでチャンス拡大

池山監督もニッコリ



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