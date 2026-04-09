パーク24は4月9日、「ガソリン価格とクルマの利用」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2026年3月2日～3月10日、ドライバー向け会員制サービス「タイムズクラブ」の会員4,752名を対象にインターネットで行われた。

高いと感じるレギュラーガソリン価格「150円以上」が最多

高いと感じる1リットルあたりのレギュラーガソリン価格は、「150円以上」が36%で最も多く、次いで「160円以上」22%、「140円以上」15%となった。なお、昨年は170円～200円以上が30%だったのに対し、今回は14%と大きく減少し、140円～160円以上を高いと捉える人が増加している。暫定税率廃止によりガソリン価格が落ち着き、消費者の価格感覚に変化が見られる結果となった(調査期間は2026年3月2日～2026年3月10日)。

過去10年間の推移をアンケート実施年ごとに見ると、2016年は「130円以上」、2019年は「140円以上」、2022年以降は「150円以上」が最も多く、ガソリン価格の上昇とともに高いと感じる価格も上昇傾向が続いていた。今回も「150円以上」が最多となる一方、昨年より低い価格帯へ回答が分散しており、これまで上昇し続けてきた高いと感じるガソリン価格が少し下がり始めている様子がうかがえる。

高いと感じる1リットルあたりのレギュラーガソリン価格

ガソリン価格によるクルマの利用頻度の変化

クルマの利用頻度がガソリン価格によって変わるかを尋ねたところ、「変わる」12%、「価格によっては変わる」21%、「変えたいが変えられない」29%、「変わらない」38%という結果となった。利用頻度別に見ると、毎日クルマを利用する人は48%が「変えたいが変えられない」、33%が「変わらない」と回答している一方、月に1回以下の利用者では「変わらない」が約半数を占めた。

ガソリン価格の変動に対する受け止め方はクルマの生活への密着度によって大きく異なり、密着度が高く日常での利用が多い層は価格変動による負担を吸収せざるを得ないという状況が改めて浮き彫りになった。

ガソリン価格が高いと感じる時に工夫していること

ガソリン価格が高いと感じる時に工夫していることを尋ねると、「給油時に会員割引やカード特典を活用する」「少しでも安いガソリンスタンドを探して給油する」がともに41%で最も多く、多くの人が給油料金の節約に取り組んでいることが分かった。続いて、「急加速・急減速などを避けたエコドライブを心がける」28%となり、燃費改善による対策を取る人も一定数見られた。