アクサ損害保険は、「47都道府県 ドライバー節約意識調査2026」を実施した。本調査は、2025年12月19日から24日にかけて、月に1回以上運転する全国の20歳〜69歳のマイカー所有者4,700人を対象に、ネット調査で実施されたもの。

カーライフ節約意識、平均はおおむね50点台

カーライフにおける節約意識について、「全く意識していない:0点」から「非常に強く意識している:100点」の100点満点で自己評価を聞いた。

自動車購入費の節約とガソリン代の節約、ドライブ費用の節約に関する項目では、自動車購入費の節約が平均51.0点、ガソリン代の節約が平均55.0点となった。特にガソリン代については、日常的に支出を実感しやすいことから、他の項目と比べて節約意識がやや高い結果となっている。

一方、ドライブ費用の節約と車検・メンテナンス費用の節約、自動車保険料の節約については、ドライブ費用の節約が平均50.4点、車検・メンテナンス費用の節約が平均50.0点、自動車保険料の節約が平均48.4点だった。いずれも50点前後にとどまっており、日常的に発生する支出ではない分、節約に対する意識が相対的に高まりにくい様子がうかがえる。

自動車関連の節約意識、項目別にみると年代差が明確に

それぞれの項目について年代別にみると、自己評価の平均が最も高くなった年代には違いがみられた。

年代別の節約意識

【自動車購入費の節約】では50代が52.9点で最も高く、【ガソリン代の節約】では60代が56.0点でトップとなった。一方、【ドライブ費用の節約】では20代が54.0点、【車検・メンテナンス費用の節約】でも20代が51.6点と、若年層で節約意識が高い項目もみられた。また、【自動車保険料の節約】については50代が48.9点で最も高い結果となっている。

都道府県別で差が出たカーライフ節約意識

都道府県別で差が出たカーライフ節約意識

自動車購入費の節約では、沖縄県が平均58.7点で最も高く、購入時のコストを意識した行動がうかがえる。一方、ガソリン代の節約では山形県が62.0点で1位となり、日常的な燃料費への意識の高さが際立った。

また、ドライブ費用の節約では山形県と沖縄県がともに54.7点で並び、レジャーにかかる費用を抑える姿勢が共通してみられる。さらに、車検・メンテナンス費用の節約でも沖縄県が55.0点でトップとなり、維持管理コストへの関心の高さが目立った。

自動車保険料の節約については岩手県が55.5点で1位となり、固定費の見直しに積極的な傾向が読み取れる。

総合トップは沖縄県

カーライフ節約意識の総合点平均

5項目の合計点(500点満点)をもとに都道府県別の平均をみると、最も高かったのは沖縄県で282.9点となった。続いて2位は山形県(282.2点)、3位は岩手県(273.9点)という結果で、上位には地方県が並んだ。

この結果から、カーライフ全体を通じて節約を強く意識している県として、沖縄県の傾向が際立っていることがうかがえる。