Prime Videoの恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が、5月1日 20時より独占配信されることが発表された。全9話構成で、初週は第1話から第4話までを一挙配信。

シリーズの象徴 坂東工が本作をもって卒業

今シーズンの大きなトピックとなるのが、長年シリーズの司会進行役を務めてきた坂東工の卒業だ。坂東は2017年スタートの『バチェラー・ジャパン』シーズン1から司会として参加し、『バチェラー』『バチェロレッテ』両シリーズを通じて愛の旅を見守ってきた存在。落ち着いた語り口と温かな佇まいで、番組の世界観を支えてきた。

シリーズ通算10作目となる節目の『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4をもって、坂東は司会進行役としての役目に区切りをつける。

「人の幸せを我がことのように思えること」坂東が語る“真実の愛”

坂東氏は卒業にあたり、「私にとっての真実の愛とは、人の幸せを我がことのように思えること」とコメント。数多くの決断と葛藤を見届けてきた10年間を振り返り、「今シーズンで役目を終えたと感じた」と心境を明かしている。

最年少バチェロレッテ・平松里菜が新たな旅へ

シーズン4では、シリーズ史上最年少のバチェロレッテ・平松里菜が登場。坂東も「かつてないほど、まっすぐで情熱的な真実の愛」と語る新たな恋の旅が描かれる。

卒業記念特番の配信も決定

さらに、坂東氏の卒業を記念したボーナスコンテンツ『坂東さん卒業スペシャル ～沢山のローズをありがとう!～』が、5月15日 20時よりPrime Videoで配信されることも決定。番組には『バチェラー・ジャパン』初代バチェラーの久保裕丈をはじめ、山添寛(相席スタート)、中谷・阪本(マユリカ)、植田紫帆(オダウエダ)らが出演。坂東が初めて明かす10年間の舞台裏にも注目だ。

『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4

配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信開始

話数：全9話

5月1日(金)20時 第1話～第4話 配信開始

5 月8日(金)20時 第5話～第7話 配信開始

5 月15日(金)20時 第8話～第9話 配信開始

製作：Amazon



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※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合あり