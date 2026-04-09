Prime Videoの恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が、5月1日 20時より独占配信されることが発表された。全9話構成で、初週は第1話から第4話までを一挙配信。
シリーズの象徴 坂東工が本作をもって卒業
今シーズンの大きなトピックとなるのが、長年シリーズの司会進行役を務めてきた坂東工の卒業だ。坂東は2017年スタートの『バチェラー・ジャパン』シーズン1から司会として参加し、『バチェラー』『バチェロレッテ』両シリーズを通じて愛の旅を見守ってきた存在。落ち着いた語り口と温かな佇まいで、番組の世界観を支えてきた。
シリーズ通算10作目となる節目の『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4をもって、坂東は司会進行役としての役目に区切りをつける。
「人の幸せを我がことのように思えること」坂東が語る“真実の愛”
坂東氏は卒業にあたり、「私にとっての真実の愛とは、人の幸せを我がことのように思えること」とコメント。数多くの決断と葛藤を見届けてきた10年間を振り返り、「今シーズンで役目を終えたと感じた」と心境を明かしている。
最年少バチェロレッテ・平松里菜が新たな旅へ
シーズン4では、シリーズ史上最年少のバチェロレッテ・平松里菜が登場。坂東も「かつてないほど、まっすぐで情熱的な真実の愛」と語る新たな恋の旅が描かれる。
卒業記念特番の配信も決定
さらに、坂東氏の卒業を記念したボーナスコンテンツ『坂東さん卒業スペシャル ～沢山のローズをありがとう!～』が、5月15日 20時よりPrime Videoで配信されることも決定。番組には『バチェラー・ジャパン』初代バチェラーの久保裕丈をはじめ、山添寛(相席スタート)、中谷・阪本(マユリカ)、植田紫帆(オダウエダ)らが出演。坂東が初めて明かす10年間の舞台裏にも注目だ。
『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信開始
話数：全9話
5月1日(金)20時 第1話～第4話 配信開始
5 月8日(金)20時 第5話～第7話 配信開始
5 月15日(金)20時 第8話～第9話 配信開始
製作：Amazon
(C)2026 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved
※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合あり
【編集部MEMO】
『バチェロレッテ・ジャパン』は、日本ですでに6シーズン配信されている『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」で、独身女性が主役となり“真実の愛”を見つけるため多数の男性候補から未来の結婚相手を選び抜く恋愛リアリティ番組。これまで、シーズン1(2020年)、シーズン2(2022年)と約2年おきに配信され、SNSを中心に大きな話題を集めてきた。