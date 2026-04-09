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2026.04.09 18:00 阪神甲子園球場
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1塁ランナー佐藤 輝明 盗塁成功 ランナー：2塁
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5番 大山 悠輔 センターフライ 1アウト
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サード 武岡 龍世がファンブル ランナー：1塁
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4番 佐藤 輝明 サードエラー ランナー：1塁
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9番 武岡 龍世 セカンドゴロ 3アウト
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8番 奥川 恭伸 空振り三振 2アウト
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7番 伊藤 琉偉 フォアボール ランナー：1、2塁
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6番 増田 珠 ショートゴロ 1アウト ランナー：2塁
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5番 岩田 幸宏 センターヒット ランナー：1塁
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3番 森下 翔太 見逃し三振 3アウト
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2番 中野 拓夢 サードゴロ 2アウト
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1番 近本 光司 空振り三振 1アウト
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4番 Ｊ・オスナ ショートゴロ 3アウト
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3番 鈴木 叶 センターフライ 2アウト
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2番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 1アウト
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1番 長岡 秀樹 レフトヒット ランナー：1塁
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