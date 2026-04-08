ファンギルドは、エブリスタが運営する小説投稿サイト「エブリスタ」と共同で、『チェリッシュ編集部×未完結でも参加できる 執筆応援キャンペーン』を開催した。

キャンペーン概要

本キャンペーンは、女性向けコミックレーベル「チェリッシュ」編集部とエブリスタが共同で開催する小説投稿キャンペーン。募集テーマは「オフィスラブ」。オフィスを舞台にした恋愛作品を幅広く募集する。

・恋人に振られてばかりの男運ゼロな私、ある日飲み会で絡まれているところをクールな上司に助けられ、なぜか結婚を前提に付き合うことに！？オフィスで見せる顔とは違う、上司の溺愛に翻弄されて──。

・長年付き合った彼氏を職場の後輩に奪われた私に、かりそめの『婚約』を持ち掛けてきたのは年下の副社長！？ただの契約関係なのに、どうしてこんなに愛してくれるの…？

・家族からも虐げられている地味な会社員の私に、なぜか社長が求婚！？彼は、私をいじめ抜いてきた義妹のお見合い相手のはずなのに──！

など、「オフィスラブ」の要素を含む作品であれば応募可能。未完結作品や連載中の作品も応募可能で、チェリッシュ編集部から作品への講評が受けられる特別企画となっている。

■賞典

＜大賞＞1作品

・QUOカードPay 5万円分

・チェリッシュ編集部による作品講評

＜準大賞＞1作品

・QUOカードPay 2万円分

・チェリッシュ編集部による作品講評

＜入賞＞3～5作品

・QUOカードPay 1万円分

・チェリッシュ編集部による作品講評

＜佳作＞10作品程度

・チェリッシュ編集部による作品講評

※佳作作品に賞金はない

■応募要項

・文字数は20,000文字以上

※50,000文字以上の作品を優先してコミカライズ検討

・20,000文字までを選考対象として講評を実施

・連載中作品も応募可能

・既に完結している作品や、エブリスタ内の公式コンテストおよび他サービスの投稿コンテストで落選した作品についても、募集内容に沿って再構成した作品であれば応募可能

※非公開設定している作品は、選考対象外

※応募は一人様5作品まで。5作品以上の応募は、応募順に新しいものから5作品のみが選考対象

※エブリスタ内の公式コンテストや他社サービス等への重複応募が確認された場合、応募が取り消される場合がある

■スケジュール

応募期間：2026年4月6日(月)12:00 ～ 2026年6月7日(日)27:59

最終結果発表 2026年8月下旬頃予定

応募要項の詳細についてはコンテスト特設ページにて。

◎チェリッシュ編集部のコメント

『チェリッシュ』は、30代女性を中心に幅広い年齢層の大人の女性向け漫画レーベルです。

テーマは恋愛ジャンルの中でも王道中の王道「オフィスラブ」。『チェリッシュ』でも特に読者様から人気のある題材です。読者様を魅了するときめきが詰まった意欲作、楽しみにしています！