グロービート・ジャパンは4月18日・19日・25日・26日、VTuberが店舗サイネージを通じてリアルタイムで接客を行う新イベント「推しメンは花月嵐キャンペーン」を、関東近郊の「らあめん花月嵐」対象店舗にて実施する。

推しメンは花月嵐キャンペーン

同企画では、店舗に設置されたサイネージ画面にVTuberが登場し、おすすめメニューの紹介やトッピングの提案を行う。 VTuberがまるで店舗スタッフのように顧客を迎えることで、リアル店舗とオンラインコンテンツを融合した新しい飲食体験を提供する。

サイネージ接客

イベント期間中、コラボ店舗でVtuberの「推しメン」を注文した人には、オリジナルデザインのポイントカードやランチョンマット、箸袋をプレゼントする。

店舗での接客に留まらず、ECを利用することにより全国でVtuberとのコラボラーメンを購入することも可能。店舗にて直接Vtuberの接客を体験した人、コラボ開催店舗以外でラーメンを注文した人、店舗に来店せずにECサイトでコラボラーメンを注文した人も、Vtuberが接客している写真・動画や、注文したラーメンの写真とハッシュタグ「#推しメンは花月嵐」を一緒に投稿することにより、抽選で10名にラーメン1杯無料券＋選べるVtuberノベルティが当たる。

ハッシュタグキャンペーン

フォロー&リポストキャンペーンも実施する。今回のキャンペーン用のアカウントのフォローをして、リポストをするだけで、抽選でAmazonギフトカード1,000円分が10名、オリジナルデザインアクリルパネルが10枚に当たる。

同イベントは、5月も第3、第4土曜日・日曜日に開催予定。