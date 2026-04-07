妊婦さんの“お腹”から取り出したのは、まさかの……？ “衝撃的すぎるマジック動画”が、YouTubeで話題を呼んでいます。投稿者は、アメリカのマジシャンでユーチューバーのジャスティン・フロム（Justin Flom）さん。チャンネル登録者は3400万人とかなりの大物インフルエンサーです。

普段は身の回りのものを使った、くすっと笑えるおもしろマジックを披露しているジャスティンさんですが、今回はかなり大掛かりな手品を披露するようですね。

妊婦さんのお腹から出てきたのは……？

用意したのは、妊婦さんと、その妊婦さんが立ったまま入れる高さの大きな箱です。お腹はかなり大きくて、箱からお腹が飛び出すほど。

妊婦さんと大きな箱を用意

箱からは大きなお腹が飛び出しています

妊婦さんが、まず箱の中に入りました。箱には3つのパートがあり、ちょうど妊婦さんの、胸から上と、お腹、足の部分が分かれるようになっていますね。

ジャスティンさんがおもむろに、箱のお腹部分の枠を引っ張ると……箱は横にずれていき、なんと驚くべきことに、そのまま妊婦さんの体もずれていきます。え？？？えええ？？ 妊婦さんも驚きを隠せないようですが……？

さらにジャスティンさん、その取り外されたお腹の中から、なんと赤ちゃんを取り出しました。こんな“出産シーン”初めて見たよ！

種明かし動画も

さてジャスティンさん、別のショート動画で、こちらのマジックの種明かしもしています。

3つに分割されたかのように見えた妊婦さんですが……実際には、上半身と下半身で別の人だったのです。ポッコリしたお腹部分はゴムのような素材で、中にはベビーベッドが。見ると赤ちゃんがスヤスヤと気持ちよさそうに眠っていたのでした。そういうことかあ……。

お腹の中には気持ちよさそうに眠る赤ちゃんが

実は2人の女性が上下に隠れていました

実はこちらの手品は、妊婦さんの母を驚かせるために用意されたもの。マジックを披露しつつ、最後に「日曜日に赤ちゃんが生まれてたんだ。まだ言ってなかったよね。女の子だよ」と、お腹から赤ちゃんを取り出すと、お母さんは大喜び。マジックを見ていることを忘れて赤ちゃんにほおずりしつつ、涙を流すのでした。なんてステキなマジックだ……！

お母さんへのサプライズとして披露されました

新しい命との対面に大喜びのお母さん

動画には、「おめでとう！」「映画のようにドラマチックだ」「赤ちゃんの幸せを願ってるよ」「クレイジーすぎて素敵！」「最高だな」「これまでの人生で最高のマジックだった」と多くの反響が寄せられています。