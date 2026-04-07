2026年4月7日から、日本テレビ他にて放送をスタートするアニメ『ただいま、おじゃまされます!』。マンションの壁に穴が開いたことで突然始まる、三角関係のルームシェア生活とは……!?

今回マイナビニュースでは、コミックシーモアのオリジナルコミックである原作漫画の作者・和戸村先生に、アニメ化の感想や見どころ、作品づくりのポイントをインタビュー。多くのファンの心をつかむ、新感覚ラブコメの魅力をお届けします!

4月7日よりアニメ放送スタート!『ただいま、おじゃまされます!』

24歳の会社員・仲間凛子は、実は隠れオタク。一人暮らしのマンションで二次元の世界に浸るのが楽しみだったはずが、アニメを見るたびに右隣の住人から壁ドンをされて困惑する日々を送っていた。

左隣の紳士な住人・佐槻鏡斗の協力のもとで交渉を試みたところ、凛子が一番好きな漫画『うさねこ部』の原作者・ウサ春先生が壁を蹴破って現れて……!?

新感覚な3人のルームシェア生活を描いたアニメ『ただいま、おじゃまされます!』は、日本テレビ・読売テレビにて、2026年4月7日(火)から毎週火曜日深夜25時29分～放送(日本テレビ AnichU枠は同日深夜25時35分～放送)。BS日テレでも、2026年4月8日(水)より毎週水曜深夜24時～に放送されます。

壁に穴が開いたままの状況を、当たり前のように受け入れている

――『ただおじゃ』こと『ただいま、おじゃまされます!』のアニメが、今春よりついに放送されます。アニメ化のお話を初めて聞いた際の、率直な感想を教えていただけますか?

最初は「確定ではないのですが」との念押しもあったので、控えめに喜んでいました。具体的なお話が進むにつれて、喜びもじわじわ増していきました。

――「隣り合う部屋の壁が空いている」という独自の設定が、本作の大きな魅力だと感じます。このアイデアは、どのようなきっかけで生まれたのでしょうか。

昔TV番組で「部屋の壁を蹴ったら穴が開いちゃった」というお悩み相談を見て、壁って案外もろいのだなと印象に残っていました。

お隣さん同士のラブコメを描こうとしたときに、「じゃあ部屋をつなげてみるか…壁は案外もろいものだし」という思い付きで、そんな設定になりました。

――一般的な「同居」を舞台にした作品とは異なり、「壁に穴が開いている部屋の住人どうし」という少し他人だからこその距離感や恋を描くうえで、先生が特に大切にされているポイントはありますか?

壁の穴がつながっているからこその不思議な空間で、「この三人楽しそうだな」と思ってもらえるようなシーンをたくさん詰め込んでいきたいです。

恋愛だけではなく、読者から作家への真っ直ぐな想いや、逆に作家から読者への想い、双方向の気持ちを丁寧に描いていければと思っています。

――凛子、佐槻、右沙田など個性豊かな面々の中で、先生が描いていて「ここは特にお気に入り」と感じる、キャラクターたちに惹かれるシーンや意外な一面を教えてください!

壁に穴が開いたままの状況を、みんなが当たり前のように受け入れて暮らしているところがお気に入りです。

部屋を行き来するたびに壁の穴からひょっこり顔を出すのですが、よく考えるとシュールな光景で、描いていて楽しいシーンのひとつですね。

――仲間凛子役の花澤香菜さん、佐槻鏡斗役の石川界人さん、右沙田春真役の石谷春貴さんら、キャストが決まった際の感想をお聞かせください。

キャスティングの希望は特に出さずお任せしていたのですが、花澤さんと石谷さんは、何年も前にYouTube番組のキャスティング予想企画でお名前を挙げさせていただいていたので、とても驚きました。まさか実現するとは思っていなかったので、とても嬉しかったです。

石川さんは「佐槻ってこんないい声だったのか…」と、私の中で佐槻の好感度が上がりました。セリフを考えるときも「このセリフできゅんきゅんしてもらえるのかな…? まあでも石川さんの声帯なわけだし大丈夫だな」というバフがかかるようになりました。

読者さんたちも、漫画を読むときに声優さんたちの声を思い浮かべながら楽しんでいただけたら嬉しいです。

――原作の魅力がアニメでどう表現されるのか、先生が個人的に「早く動いているところを観たい」と期待している場面はどこでしょうか?

凛子の好きな「うさねこ部」や「アイドル侍」のキャラクターたちもある意味一緒にアニメ化されるわけなので、かわいく動いていたらいいな、と期待しています。

――アニメには音や動き、声がつくことで、漫画で読むのとはまた違った面白さが生まれると思います。アニメ版ならではの『ただおじゃ』の楽しみ方を教えてください。

原作者として深く監修に関わってはいないのですが、だからこそ、監督や声優の皆さまをはじめ、多くの方々の感性が重なり合うことで生まれる新たな魅力を拝見できるのではないかと期待しています。

――放送を心待ちにしているファンの皆様、そしてアニメで初めて本作に触れる視聴者の方へ向けて、メッセージをお願いします!

放送を楽しみに待ってくださっている皆さん、本当にありがとうございます! アニメ版には、原作とはまた違う切り口やオリジナルの展開がたくさん盛り込まれていて、私も一視聴者として楽しみにしています。

アニメで本作を知ってくださった方にも、原作にしかないキャラクター同士の掛け合いや距離感、漫画ならではの展開を楽しんでいただけたら嬉しいです。

アニメと原作、それぞれ違った味わいがありますので、ぜひ両方楽しんでいただけたらと思います!

『ただいま、おじゃまされます!』は、コミックシーモアにて、マイクロ版26巻、タテヨミ版78巻まで先行配信中。今ならマイクロ版5巻無料、タテヨミ版15巻が無料で読めます。4月7日(火)から順次、日本テレビ・読売テレビなどでアニメの放送もスタート。また、マイナビニュースでも試し読みを公開中です。

個性あふれる3人のルームシェア生活が気になった方は、ぜひ原作漫画もチェックしてみてくださいね。

『ただいま、おじゃまされます!』(和戸村/シーモアコミックス)

これも新しいルームシェアのカタチ!?

24歳会社員の凛子(りんこ)は一人暮らしの隠れオタク女子。ある日、マンションの自宅と両隣の部屋が壁の“穴”でつながってしまう。

左隣に住むのは凛子にやたらと親切で爽やかな謎多き男。

右隣も男で少し粗暴な謎多……「あれ? 私この人知ってる!」

唯一の安息の場所を乱された凛子だが、その毎日はドキドキで満たされる――。

コミックシーモアにて、マイクロ版26巻、タテヨミ版78巻まで先行配信中。今ならマイクロ版5巻無料、タテヨミ版15巻が無料で読めます。