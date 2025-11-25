24歳会社員の凛子は一人暮らしの隠れオタク女子。ある日、マンションの自宅と両隣の部屋が壁の“穴”でつながってしまう。左隣に住むのは凛子にやたらと親切で爽やかな謎多き男、右隣も男で少し粗暴な謎多……「あれ? 私この人知ってる!」。唯一の安息の場所を乱された凛子だが、その毎日はドキドキで満たされる――。

2026年のアニメ化も発表された、コミックシーモアオリジナル漫画『ただいま、おじゃまされます!』(著・和戸村)より一部をご紹介します。

⇒1話からイッキ読みする

次回、続きます。

