大名古屋ビルヂングは3月4日から、開業10周年を記念してミッフィーとコラボした「miffy’s joyful garden in DAI NAGOYA BUILDING」を開始した。期間は5月31日まで。

5F スカイガーデンでは、5月31日まで「miffy’s joyful garden(ミッフィーのお庭)」を開催。高さ1.5mの巨大なミッフィー像や耳の形のアーチ、絵本に登場するなかまと一緒に撮影できる「スナップアベニュー」、さんかく屋根にはミッフィーの顔を花びらでかたどった「インフィオラータ」などが登場する。17時からはイルミネーションによる点灯も行われ、昼夜で異なる表情を楽しめる。

全景ライトアップイメージ

期間中は、館内のミッフィー像を巡るデジタルスタンプラリーや、隠れたミッフィーを探す企画を実施する。B1Fのアトリウムには期間限定でミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」が出店し、お花やオリジナル商品を販売する。

Flower Miffy POP UP SHOP(イメージ)

各飲食店では、ミッフィーとのコラボメニューを販売する。ブランマンジェやホットケーキなど、ファン必見のスイーツを提供するほか、対象店舗の利用でオリジナルシールを配布する。

さらに、10周年を祝う限定タルトや豪華なひつまぶしセットなど、ビル独自の記念メニューも多数登場する。

Illustrations Dick Bruna (ｃ) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com