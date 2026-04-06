第一三共ヘルスケアダイレクトは、エイジングケアブランド「ブライトエイジ」からシミ対策に特化した新ライン「ブライトエイジホワイトX」を立ち上げる。その第一弾として、薬用シミ対策美容液「ブライトエイジホワイトX ターゲット スポッツセラム」を5月19日に発売するという。

ブライトエイジホワイトX ターゲット スポッツセラム

年齢肌のシミ連鎖にフォーカスした新ライン「ブライトエイジホワイトX」

ブライトエイジホワイトX ターゲット スポッツセラム

年齢肌炎症研究を背景に持つ「ブライトエイジ」から派生した、シミ対策特化型の新ライン第一弾が登場する。美白有効成分としてトラネキサム酸を配合しており、メラニンの生成を抑えてシミ・そばかすを防ぐという。顔だけでなく、年齢の出やすい首もとや手もとまで澄み渡る印象へ導く仕上がりだ。

本製品は、8種の美容成分を独自ブレンドした「密着シルキーヴェール処方」を採用している。有効成分が角質層まで届く設計ながら、ベタつかないシルキーな使い心地が特長だ。肌荒れを予防するグリチルリチン酸2Kのほか、透明感をサポートするトリプルビタミンやグルタチオンTプラスを厳選配合。少量ずつ出しやすい先細容器を採用しており、日々のケアに取り入れやすい工夫が施されているとのことだ。

◆価格:4,950円

◆発売日:5月19日

