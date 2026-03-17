第一三共ヘルスケアダイレクトは、スキンケアブランド「ブライトエイジ」において、初の会員限定ファンミーティング「TOUCH NEW BRIGHT」を3月30日に開催する。日頃の感謝を込めた本イベントでは、3月26日発売の新製品をいち早く試せる機会が提供されるとのことだ。

ブライトエイジ スムース&ルミナス UVプライマーおよび数量限定発売のブライトエイジ スムース&シアー パウダー

ブランドの世界観に触れる体験型イベント

ブライトエイジは、皮膚科学発想のエイジングケアブランドとしてオンラインを中心に展開している。今回はブランドの世界観や製品に直接触れる機会として本イベントを企画。2025年12月に発表した新ベースメイクラインを実際に体験できる場としても位置づけられている。

当日は新製品のタッチ&トライ体験に加え、ブランド担当者による開発背景の紹介が予定されている。

北川悦吏子氏を迎え「自分らしく輝くこと」を語る

イベント第二部では、脚本家・映画監督の北川悦吏子氏をゲストに迎えたトークセッションを実施する。「ロングバケーション」など数々の大ヒット作を生み出してきた同氏が、年齢を重ねることの美しさや、自分らしく輝き続けることについて語る予定だ。難病と闘いながら作品を生み出し続ける北川氏の言葉を通じ、ブランドの想いと重なるひとときを届けるという。

いち早く体験できる新製品ラインナップ

会場では、「ブライトエイジ スムース&ルミナス UVプライマー」(2026年3月26日発売)、「ブライトエイジ スムース&シアー パウダー」(数量限定販売)を、発売に先駆けて試すことができる。

開催概要

イベント名:TOUCH NEW BRIGHT(タッチ ニュー ブライト)

開催日時:2026年3月30日

会場:アニヴェルセル 表参道

参加方法:会員限定招待制

