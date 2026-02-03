第一三共ヘルスケアが展開するエイジングケアシリーズ「BRIGHTAGE(ブライトエイジ)」は、年齢肌炎症の研究をもとに開発したUV下地「ブライトエイジ スムース&ルミナス UVプライマー」を、2026年3月26日に発売する。

ブライトエイジ スムース&ルミナス UVプライマー

同社は、加齢に伴い起こりやすくなる肌トラブル「年齢肌炎症」と、肌の凹凸による“輝度”の低下に着目。肌表面の輝度は、周囲に与える「印象年齢」に影響するとされ、くすみや乾燥、凹凸が目立つと実年齢以上に老けて見られる要因になるという。

新製品のUVプライマーは、肌表面の細かな凹凸をフラットに整える処方を採用し、光を拡散させることで自然なツヤ感を演出。年齢肌に多い黄ぐすみや疲れた印象を補正するピンク×ラベンダーカラーを組み合わせることで、ナチュラルな透明感と血色感を引き出す設計とした。

また、密着性と耐久性、皮脂吸着力を兼ね備えた独自のくずれ防止設計により、時間が経ってもメイク崩れを起こしにくい点も特徴。スーパーウォータープルーフ処方でありながら、通常のクレンジングで落とせるとしている。

価格は25g入りで4,950円。医薬部外品として販売される。

ブライトエイジ スムース&シアー パウダー

あわせて、ベースメイクの仕上げやスキンケア後にも使えるルースタイプのフェイスパウダー「ブライトエイジ スムース&シアー パウダー」も、同日より数量限定で発売する。

95％が球状の多孔質パウダーで構成され、汗や皮脂を吸着しながら、軽やかな透明感のある仕上がりを目指したという。

価格は3,630円となっている。