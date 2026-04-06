春。それは出会いと別れ、そして……会社員の我々にとっては「部署異動」の季節ですよね。

30代も半ばに差し掛かって、急に訪れたまさかの異動。社内での立ち回りにはそれなりに自信を持っていたつもりだったけど、新しい部署特有のローカルルールや、見慣れない社内システムにはどうしても戸惑ってしまうんだよな……。

同僚に感謝を伝えたいけど……どうする？

ある日の午後、資料作成中にシステムの仕様が分からず困っていた私を見かねて、隣の席の同僚が声をかけてくれて。

その場でお礼は伝えたものの、これから一緒に働く仲間として、「これからの関係性を深める」きっかけになるように感謝を伝えたい……。

とはいえ、いきなり「今夜、お礼に飲みに行きませんか？」と誘うのは、まだ距離感的に少し近すぎるかも。スマートに、でも確実に「お礼」を伝える方法はないものか。

そんなとき、ふと思い出したのが、前の部署の先輩から送られてきたあるメッセージだったんですよね。

先輩は私の送別会に急な出張で参加できなかったのだけど、その日の夜に、お酒のギフトチケットをLINEで送ってきてくれたんです。

サントリーの……なんだっけ、そうそう、「ノンデネ」だ！ ちょっとこれを使ってみるか。

早速使ってみる

ということで、さっそく「ノンデネ」を使ってみます。なお、LINEでサントリーのアカウント「おとなサントリー」とお友達登録すると使えるようになります。

ノンデネは、200種類以上あるというオリジナルキャラクター「デネさん」のスタンプを添えてドリンクチケットを送れるソーシャルサービス。チケットを受け取った人は、9種類の酒類からひとつを選択して、ファミリーマートやローソンで受け取れる仕組みです。

1回あたり290円という料金設定も、お手軽だし、受け取る側も気を使わないしでいいかもしれませんね。

スタンプを選択

まずはスタンプを選択していきます。「おめでとう」「ごめんね」「ありがとう」などなど、贈る側の気持ちやシーンから選べます。今回は「ありがとう」から選んでみましょう。

さすがに200種類以上あると、どれにしようか迷ってしまう……。同僚は、気が合いそうな人ではあるけど、重すぎず、軽すぎず。お、「感謝のしるしです」。テンション的にはこれくらいがいいかな。

支払いは「クレカ」「PayPay」から選べる

スタンプが決まれば、あとは送るだけ。支払い方法は、クレジットカード、あるいはPayPayから選べるみたいですね。PayPayありがたい！ たくさん使うようならクレカ登録しようかな。

決済が終わったら、いよいよ送付です。「ノンデネ」はLINEアプリだからこのまま送るのが楽そうだけど、URLをコピーすることもできるのか。LINEを交換していない人にも、会社のチャットで送れるのが便利だ。

ものの数分で送付まで完了。き、気軽すぎる。これ、お互いに送りあえたら幸せになれるかもしれないな。部署で流行らないかしら。

「一杯おごるよ」のテンションがよい！

大げさな贈り物ではなくて、あくまで「一杯おごるよ」のテンションで、スマートに感謝を伝えられる「ノンデネ」。新生活の、ちょっとしたコミュニケーションのきっかけに、皆さんも試してみるといいことがあるかもしれませんよ。