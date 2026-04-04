【平塚 観光スポットレポ】平塚市総合公園 - 少しずつ春が深まる桜め…

神奈川県平塚市にある「平塚市総合公園」は、四季折々の自然が楽しめる市民の憩いの場です。広大な敷地にはスポーツ施設や動物園、遊具広場などが整備されており、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれています。

特に春になると、園内のあちこちで咲き誇る桜が訪れる人々を魅了し、毎年多くの花見客でにぎわいます。

今回、2026年の平塚市総合公園の桜の開花状況を、実際に現地を訪れ撮影した写真とともにご紹介します。これからお花見を計画している方は、ぜひ参考にしてみてください。

園内で桜が楽しめるスポット

30.3haと広大な敷地の平塚市総合公園には、さまざまな品種の桜が公園内各地に咲きます。主な桜スポットは以下のとおりです。

桜の広場（ソメイヨシノ、寒緋桜）レモンガススタジアム平塚の2ゲート付近（河津桜）大池付近（玉縄桜）野外ステージ付近（玉縄桜、シダレザクラ）「こどもクリニックさいとう」みんなの広場付近（大島桜）

こちらのスポットを中心に、2026年の開花状況をレポートします（取材日/2026年3月5日）。

桜の広場【ソメイヨシノ、寒緋桜】

満開の時期には多くのピクニック客でにぎわう桜の広場は、平塚市総合公園の中でも一番人気のお花見スポットです。

低い気温や雨の影響もあり一部の花びらが落ちたり、開花が少し遅くなりましたが、4月に入り満開・見頃を迎えました。

レモンガススタジアム平塚2ゲート付近【河津桜】

撮影日、平日昼間にも関わらずたくさんの方々がお花見を楽しんでいました。

2026年3月5日撮影。この日はまだ肌寒さが残るものの、日差しは春の訪れを感じさせる穏やかな陽気でした。

レモンガススタジアム平塚の2ゲート付近、コンクリートのスタジアムに映える1本の河津桜が。こちらの河津桜は、満開を迎えたのちこの日にはすでに葉桜になりはじめていました。

大池付近【玉縄桜】

「平塚のはらっぱ」近くの大池近辺には、玉縄桜が植えられており、2026年3月5日撮影時点で、満開を迎えています。

野外ステージ付近【玉縄桜、シダレザクラ】

「平塚のはらっぱ」、「日本庭園」近くの野外ステージ近辺には、玉縄桜、シダレザクラが植えられており、この日は玉縄桜がほぼ満開を迎えていました。

野外ステージ向かい、日本庭園付近の立派なシダレザクラは今年も大きく枝を広げています。

つぼみもまだ小さく、満開のシダレザクラが楽しめるのは少し先になりそうです。シダレザクラの満開時期は3月下旬～４月上旬とのことです。（2026年3月24日時点では三分咲き）

「こどもクリニックさいとう」みんなの広場付近【大島桜】

「こどもクリニックさいとう」みんなの広場には大きな大島桜が植えられています。

この日すでに大島桜は見頃を迎えていました。（2026年3月24日時点では葉桜に）

まとめ｜春の彩りに包まれる平塚市総合公園の桜

平塚市総合公園は、自然とふれあいながら桜を楽しめる、まさに春の散策にぴったりのスポットです。広々とした園内には、のんびりと過ごせる場所がたくさんあり、訪れるたびに違った表情の桜に出会えるのも魅力のひとつ。

この春、ぜひ足を運んで、あなただけのお気に入りの桜スポットを見つけてお花見を楽しんでください。

平塚市総合公園

アクセス

神奈中バス「総合公園」下車徒歩約1分、または「平塚球場」下車徒歩約1分

住所：神奈川県平塚市大原1-1

駐車場：あり

連絡先

総合公園課電話：0463-35-2233