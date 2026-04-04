元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が3月31日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【阪神解説】阪神に見えた不安点『昨年ほどではないの?』連覇の可能性は!? 開幕3戦から見えた阪神タイガースの現状を語る!【プロ野球】」に出演。藤川球児監督率いる阪神が、今季は昨年ほどの独走は難しいと感じた理由を明かした。

藤川球児監督

盤石だった昨季の救援陣との変化を指摘

巨人との開幕3連戦を2勝1敗と勝ち越し、白星発進を決めた阪神。しかし、中継ぎの湯浅京己や及川雅貴が被弾するなど、投手陣の仕上がりについては課題ものぞかせている。

この点に関し、高木氏は「1つちょっと不安を思ったのが、昨年ほどピッチャーはいいか? っていう」と切り出し、「開幕3連戦終わった時点で言うのも変なんだけど、湯浅がダルベックにホームラン打たれたな。及川が泉口に打たれたな。初登板だから色んな緊張があったりだとしても、あんなに簡単に打たれるようなシーンは昨年は見なかったんだよね。ちょっと一抹の不安はあるのかなという感じだよね」と、盤石だった昨季の救援陣との変化を指摘した。

昨年からの勤続疲労の影響を問われると、高木氏は「ゼロとは言えないよな。球威的にも昨年よりは出てないという感じはあったし」と返答。「各球団そうだけども、やっぱりあれだけフル回転して、今年も無事に昨年と同じように投げてるピッチャーっていうのはなかなかいないと思うよ」「記憶に新しいところで言えば山崎颯一郎、 宇田川。こういったピッチャーがフル回転で優勝をもぎ取ったよね。じゃあ翌年どうだったかと言うと、やっぱりどうしても疲れが出てたよね。だから、そういう状態にはたぶんなると思うんだよね」とコメント。リーグ3連覇を成し遂げながらも、勤続疲労による中継ぎ陣の不調や故障に苦しんだオリックスの事例を挙げ、救援陣のコンディション維持の難しさを説いた。

その上で、高木氏は、「そうなってきた(中継ぎの不調や故障に苦しんだ)時には、独走はできなくなってくるんじゃないかっていう気はするよね」と言及。「連覇っていうのは、結構70%の確率であると思う」「低くしたんだけどね。80％って言ってたんだけど」と、依然として優勝候補の筆頭としながらも、救援陣の不安要素を考慮して優勝予想の確率を80％から70％へ下方修正したことを明かしていた。