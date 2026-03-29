元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が26日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【2026年プロ野球順位予想】阪神が独走の可能性は? 『佐藤輝明が心配?』2位以下は混戦か…中日&広島の評価は? 見えてこない球団は…高木が考えるセリーグ順位予想を発表します!」に出演。阿部慎之助監督率いる巨人が今季、Aクラス入りは厳しいと考える理由を語った。

阿部慎之助監督

「決め手がないんだよな」

主砲・岡本和真が大リーグのブルージェイズへ移籍したことに加え、昨季チーム最多の11勝を挙げた山﨑伊織(※崎はたつさき)が右肩のコンディション不良で離脱した巨人。さらに戸郷翔征も不調で開幕ローテーションから外れた。

その巨人の今季順位をBクラスの4位と予想した高木氏は、「先に述べた3チーム(阪神、中日、DeNA)から比べると決め手がないんだよな」と指摘。

その要因について、「ダルベックが本当に大丈夫かとか、継ぎ足してやっていかなきゃいけないというか。(坂本)勇人も非常にいいとか言われててもやっぱり全試合とか無理だしな、出ても半分ぐらいやろうと思うし、そうなってくるとどうするんだみたいな課題がいっぱいあるよね」「セカンド浦田で行くと思うけども浦田で大丈夫かとか」などと言及。新助っ人の適応やベテランの起用法、ルーキーの抜擢など、多くの不確定要素を抱えている現状を整理した。

さらに投手陣についても、「ローテーション見た時にルーキー2人、外国人2人、楽天から来た2人……どうなんだろうっていう」「ローテーションを休ませなきゃいけない(ベテランの)ピッチャーたちがいて、 それを補うだけのピッチャー陣が人数はそろってるけど、調子的に実力的に補えるのかとか、そういうこと考えると、やっぱりちょっと苦しいだろうなと思うよな」とコメント。

戦力の層は厚いものの、主力の不在を埋めきるだけの確固たる実力が伴っているかという点に疑問を呈し、Aクラス争いにおいては厳しい戦いになるのではないかとの見解を示していた。