思わずのぞき見したくなる、女性の裏の“あるある”。男性は知らないであろう、女性たちの本音や習性、ちょっとした裏側を、4コマ漫画でゆるっと見てみませんか?

男性は思わず「そんなことをしていたの!?」と驚き、女性は「わかる～!」と共感必至。毎週、笑えて刺さる“女性の日常の裏側”をお届けします。

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「この女、イケる」と思ったのに、まさかの展開に…。男がついやりがちな“あの行動”とは?

初デートでいい感じの雰囲気。会話も弾んで、「この人アリかも」と思った矢先——。店員さんへのちょっとした態度で、「あ、ないわ」と評価は一転します。

本人にとっては何気ないタメ口や振る舞いでも、そこから見えてしまう“人への接し方”や“余裕のなさ”。女は意外と、そういうところを静かに見ています。

第一印象がよくても、評価が変わるのは一瞬。初デートでは、その何気ない一言や態度が分かれ道になるのかもしれません。

8割の女性が男性に見せない一面あり?

マイナビニュースの女性読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割以上の女性が「女性には男性に見せない裏の顔がある」と回答しました。今日の4コマ漫画で描いたのも、そんな女性のリアルな一面。普段は見えない、でも確かに存在する女性の裏側に、男性は驚き、女性は「バラさないでよ～!」とクスッとしてしまったのでは?

OLつきな 都内に勤めるOL、兼、エッセイ漫画家。OL業のかたわら、自身の恋活奮闘記、育児記録のエッセイ漫画をInstagramにて公開中。雑誌での漫画連載、書籍販売経験あり。 この著者の記事一覧はこちら

調査時期: 2025年7月11日

調査対象: マイナビニュース女性会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート