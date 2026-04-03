日本テレビのフェイクドキュメンタリー番組『この番組は番宣番組です。』(3日24:30～、10日24:50～)。2つの新番組の魅力を伝えることを予告した。

(左から)『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』『金曜ミステリークラブ!!!』

電子番組表で、「この番組は番宣番組です。絶対に見てください。この番組の一部は本当です。該当の人物・団体・番組は実在します。」とだけ説明されていた同番組。前編の放送当日に、宣伝する新番組を明らかにした。

それは、菊池風磨(timelesz)と畑芽育がMCを務める『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』(7日スタート、毎週火曜24:24～)と、二宮和也とノブ(千鳥)がメイン出演者として初タッグを組む『金曜ミステリークラブ!!!』(17日スタート、毎週金曜19:00～)。

『夜の音』については、「毎週1組のアーティストを迎え、アーティストが楽曲に込めた思いや背景を丁寧にひもときながら、その物語を凝縮したスタジオライブを届ける“あなたへ贈る”新たな音楽番組です」、『金曜ミステリークラブ!!!』については、「世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズを出題。実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。番組をご覧の皆様も、二宮をはじめ豪華出演者といっしょに謎を解きたくなる、全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”開幕!」と真っ当な番宣コメントを紹介しており、どのようにフェイクドキュメンタリーが展開されるのか、全く見えてこない。

最後に改めて、「絶対に見てください。」と念押ししている。