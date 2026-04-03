久保優太、後藤丈治、堀江圭功、神龍誠、萩原京平、浜崎朱加、朝久泰央、天弥が2日、『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA 合同公開練習』に登場した。
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🎬【RIZIN】萩原京平、子どものファンへ笑顔で手を振る 公開練習で持ち味の鋭い打撃を披露『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA 合同公開練習』
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