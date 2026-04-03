ブルボンは4月7日、大粒のエアイングミ"しゃりもにグミ"シリーズの新商品「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」を発売する。

しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味

同商品は、爽快なエナジードリンクの味わいに、ピーチ、マスカット、レモンの果汁をプラスしたグミ。独特の食感とともに、炭酸飲料のような爽やかさとフルーティさを組み合わせた味わいが楽しめる。

価格はオープン。