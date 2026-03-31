バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「いきもの大図鑑アドバンス カブトムシ04 ディスプレイスタンド＆樹皮台座(中)セット」をガシャポンオンライン限定で販売する。本体は全3種で、樹皮台座(中)もしくはディスプレイスタンドが付属。価格は1回1,800円。

販売期間は2026年04月16日23:59まで。お届け時期は2026年6月下旬頃。

「いきもの大図鑑アドバンス カブトムシ04 ディスプレイスタンド＆樹皮台座(中)セット」(全3種・1,800円)

「いきもの大図鑑 アドバンス」は、生きものの体の仕組みを忠実に再現した「いきもの大図鑑シリーズ」を進化(アドバンス)させたハイグレードモデル。

今回登場する「いきもの大図鑑アドバンス カブトムシ04 ディスプレイスタンド＆樹皮台座(中)セット」のラインナップは、ギアスゾウカブト、ヘラクレス・タカクワイ、そして世界で最も重く毛の生えたカブトムシでは最大種のエレファスゾウカブトが登場。

エレファスゾウカブト

ギアスゾウカブト

ヘラクレス・タカクワイ

エレファスゾウカブトとギアスゾウカブトには直径約100mmの透明なディスプレイスタンドが付属。ヘラクレス・タカクワイには樹皮台座(中)が付属する。

サイズはアドバンス史上最大サイズの全長約155mm(エレファスゾウカブト)。ガシャポンオンライン版に付属する後翅を取り付け、翅を広げると横幅も約155mmのビッグサイズになる(ギアスゾウカブト)。

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