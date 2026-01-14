バンダイ ベンダー事業部は、「まちぼうけ GLAY」(1回500円・全4種)を2026年1月第3週より順次全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ、オンラインショッピングサイト「ガシャポンオンライン」にて発売する。

本商品は、GLAYのオフィシャルファンクラブ「HAPPY SWING」の30周年を記念したアイテム。ガシャポンでは初となるGLAYのメンバーをデフォルメフィギュア化、全高約5cmのフィギュアだ。

20周年記念ライブでメンバーのTERUが交わした“10年前の約束”「ファンクラブの30周年記念ライブをヴェネツィアでやりたいんだ! TAKURO、JIRO、HISASHI、スタッフの皆さん、TOSHI、俺にヴェネツィアでライブをさせてくれー!」をオマージュ。ライブ開催を一緒に待ち続ける愛くるしい姿を、ガシャポンのオリジナルシリーズ「まちぼうけ」のフィギュアで表現した。

ラインナップは「TERU（フィギュア＋スタンドマイク）」「JIRO（フィギュア＋ベース）」「TAKURO（フィギュア＋ギター）」「HISASHI（フィギュア＋ギター）」の全4種。