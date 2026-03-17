昨年、シリーズ25周年を迎えた懐かしのTVアニメ『おジャ魔女どれみ』が、このほど、ガシャポンのめじるしアクセサリーに登場。魔法を発動したり、お着換えするポロンやタップなど、かわいいアイテムが満載です!

ガシャポン「おジャ魔女どれみ めじるしアクセサリー ポロンタップver. 1」

こちらが、ガシャポン「おジャ魔女どれみ めじるしアクセサリー ポロンタップver. 1」です。

ラインアップは、「ペペルトポロン」「ピコットポロン」「リズムタップ」「ジュエリーポロン」「コロンタップ」「プワプワポロン」「魔法玉(青)」「魔法玉(紫)」「魔法の実(ピンク)」の全9種。ラメ入りのキラキラしたポロンとタップに加え、魔法玉や魔法の実も仲間入り。「プワプワポロン」は魔法玉との2連チャームになっているんです!

ガシャポン「おジャ魔女どれみ めじるしアクセサリー ポロンタップver. 1」

SNSで紹介されると、「えーーーー!魔法玉のやつとてもいい!!!!!!!」「ま、魔法玉??なっつ」「プワプワポロン可愛すぎる」「テンション上がるよね」「これはアカンよ…破産する。見付けたらやりたぃぃいい!!!!!!」と話題に。発売前から、平成女児のハートをキュンキュンさせちゃってます!

3月25日まで、ガシャポンオンラインで予約販売が行われており、発送は6月下旬の予定となっています。価格は1回300円。お気に入りのアイテムをゲットして、身の回りのものに可愛く付けちゃってくださいね。

(C)BANDAI

(C)東映アニメーション