週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、第3回キャラクター人気投票を実施、3月30日に『葬送のフリーレン』公式X(@FRIEREN_PR)にて結果を発表した。なお人気投票は2026年3月8日午前0時～29日23時59分の期間中実施された。

これまでの『葬送のフリーレン』キャラクター人気投票は、2022年に漫画連載100回突破とアニメ化を記念して第1回を開催。結果は1位ヒンメル、2位フリーレン、3位ミミック。第2回は2024年に開催され、1位ヒンメル、2位アウラ、3位フェルンという結果に。今回の第3回は、魔王を倒した勇者一行の勇者・ヒンメルの3連覇となるかが注目された。

3月30日夕方より、公式Xがカウントダウン形式でランキング結果を発表。第5位は黄金郷のマハト(得票数：81万1841票、前回8位)、第4位は主人公・フリーレン(得票数：83万6891票、前回5位)に続き、トップ3が発表された。

第3位:断頭台のアウラ(得票数：102万761票)

第3位は、魔王直属の大魔族「七崩賢」の一角・断頭台のアウラ(得票数：102万761票)。序盤フリーレンに敗れたキャラクターだが、前回2位をマーク、今回の人気投票でも今フリーレンを上回る根強い人気となった。

アニメ2期にも登場しないにもかかわらず上位にランクインしたことに、「アウラが3位はめでたい!」「表彰台のアウラ」と喜ぶファンや、「ヒンメルはもういないじゃない」というアウラの台詞をもじって「アウラはもういないじゃない」という声も寄せられた。

残すところ2位と1位のところ、前回2位のアウラがすでに出ていることに、「アウラ強い。残りはヒンメル確定。あと誰なのか‥‥」とファンが見守る中、第2位が発表された。

第2位：ヒンメル(得票数：132万7500票)

第2位はヒンメル(得票数：132万7500票)。前回・前々回と1位を獲得した勇者ヒンメルが2位となったことに驚きの声多数。

「マジで!? 2位!? 3連覇潰えたか。」「え…? ヒンメル1位陥落!?」「まさかの1位ミミックとかないよね(?)」と驚きの声が上がる中、堂々の1位は……

第1位:ゲナウ(得票数：139万6535票)

第3回キャラクター人気投票の1位を獲得したのは、一級魔法使い・ゲナウ(得票数：139万6535票)。「一級魔法使い試験編」に登場したのち、2026年1月より放送されたアニメ第2期「神技のレヴォルテ編」にも登場。黒い翼を操る「黒金の翼を操る魔法(ディガドナハト)」のかっこよさやその活躍と、投票期間が重なったことから多くの票を獲得した。

「今期アニメのMVPである。よくやった。」「アニメ効果で株が上がりすぎた男」「ゲナウさんに『ヒンメルに勝った男』とかいう最強の異名付いちゃったじゃん……」とファンも騒然。

また、ゲナウの声を担当する声優・新垣樽助からは、「ゲナウさん。お礼。」「おめでとう㊗ ✨」と、作中でゲナウがかけられたセリフを再現したポストを投稿している。

なお、ベスト10入りキャラクターはグッズ化が決定しているという。1位のゲナウのグッズ化を期待する声も寄せられているが、注目が集まっているのは10位にランクインした「買っちゃった骨」(得票数：33万9302票)。

「これじゃあもう買っちゃった骨じゃなくて勝っちゃった骨だよ!」「俺の推しこれに負けたん?」「1/1サイズでグッズ化されたらどうすんだよ…」とファンからも困惑の声が上がっている。

なお、公式では1人1kキャラのみVer.も発表された。総投票数は79万6433票と大きな盛り上がりを見せた『葬送のフリーレン』、3月に終了したTVアニメ第2期に続き、2027年10月には第3期「黄金郷編」の放送も決定している。