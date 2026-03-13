ぽってり丸いフォルムがかわいいガシャポンオリジナルキャラクター「フロッグスタイル」が、このほどめじるしアクセサリーになって復刻しました!
【商品情報】
/
FROG STYLE(フロッグスタイル)
めじるしアクセサリー
(税込300円)
＼
.
バンダイ ガシャポンから生まれた
オリジナルキャラクター「フロッグスタイル」がめじるしアクセサリーになって復刻です🐸
.
当時のデザインそのままに
めじるしアクセサリーになりました🎵
.
いろんな持ち物に「めじるし」をつけちゃおう⭐
(@Gashapon_Bandaiより引用)
懐かしい。フロッグスタイルの蛙、とっても可愛いですよね。蛙なので、やっぱり傘に付けて持ち歩きたい! ラインアップはこちらの全10種。どの子も個性的でかわいいです。
- 001 NORMAL FROG ノーマル ver.
- 002 CLEAR FROG クリア ver.
- 003 HORSE-YEAR FROG 午年 ver.
- 004 RAINCOAT FROG レインコート ver.
- 005 TELEWORK FROG テレワーク ver.
- 006 GASHAPON FROG ガシャポン ver.
- 007 SAUNA FROG サウナ ver.
- 008 STARRY FROG 星 ver.
- 009 OSHIKATSU FROG 推し活 ver.
- 010 FULL-BELLY FROG 食べ過ぎ ver.
このニュースに、「うわーめちゃ好きで集めてたヤツだ」「なつかし〜〜〜 高校生のときはまって集めてた」「かわいい～ どの子がきてもうれしいかも」「これは! コンプリートせねば」といった声が続々と寄せられています。
思い出のフロッグスタイル、雨の日が楽しくなっちゃうフロッグスタイル、ぜひゲットしてくださいね。
