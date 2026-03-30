バンダイは、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より「DXギャバリオンブレード（ダークver.）」(6,270円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。

「DXギャバリオンブレード（ダークver.）」は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より、ライバル戦士のデス・ギャバンが使用するギャバリオンブレードを、「DXギャバリオンブレード（ダークver.）」として商品化したアイテム。

セットには通常版とは異なるカラーのギャバリオンブレードに加え、ひび割れた仕様の銀河連邦警察手帳、ヤッカミン、ザイアーク、クイールのエモルギア3種が付属。

ギャバリオンブレード（ダークver.）は、通常版同様全長約540mmのビッグサイズで商品化。特徴的なガンメタリックを主体としたカラーを成形色、塗装で再現している。刀身にはLEDを搭載し、トリガー操作で発光とともに斬撃音が発動。トリガーを長押しすることで必殺技の発動も可能だ。

ヤッカミンエモルギーは別売りのDXギャバリオンライフル付属のものとは異なる表情で、天面のボタンで3種の絵柄に変化。ザイアーク、クイールは負の感情を受け黒く変化したネガエモルギア仕様として付属、天面パーツを回転させ2種類の絵柄に変化する。

セット内容

ギャバリオンブレード（ダークver.）一式…1

ヤッカミンエモルギー（ネガ&アナザーver.）…1

ザイアークエモルギー（ネガver.）…1

クイールエモルギー（ネガver.）…1

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