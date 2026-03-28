大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは豊富な資金力・戦力を武器に、昨季まで2年連続でワールドシリーズ（WS）を制している。他球団ファンからは「野球を台無しにしている」といった批判にもさらされている中、ミゲル・ロハス内野手が反論したという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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同メディアは「ドジャースはここ数年、高額な資金力と継続的な成功によって議論の的となってきた。オフシーズンにはサラリーキャップ導入を求める声や、野球を壊しているといった批判がファンから向けられてきたが、ロハスはそうした意見のすべてに異議を唱えている」と言及。

続けて、「ドジャースは球界にとって素晴らしい存在だ。（他のチームは）自分たちの敗北の責任を誰かのせいにしようとしているだけだ。僕たちは何も正当化する必要はないし、承認を求めてもいない。ここ2年間で僕たちが手にしてきたものを、誰もが欲しがっているんだ」というロハスのコメントを伝えている。

外野からの批判をバッサリと切り捨てたロハスだが、チームは今季もその強さを維持することができるだろうか。

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