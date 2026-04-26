巨人、1点リードで序盤を終える
巨人は2回表、小濱のタイムリーで先制。その後は両チームとも得点を奪えず、3回を終えて巨人が1-0とリードしている。試合は序盤を終え、接戦の様相を呈している。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(二)三森 2(左)佐野 3(一)ビシエド 4(三)宮﨑 5(捕)山本 6(右)勝又 7(中)蝦名 8(遊)宮下 9(投)石田裕
巨人: 1(左)キャベッジ 2(二)浦田 3(中)佐々木 4(一)ダルベック 5(捕)岸田 6(右)平山 7(遊)小濱 8(三)門脇 9(投)井上
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|24
|16
|8
|0
|.667
|-
|2
|阪神
|23
|14
|8
|1
|.636
|1
|3
|巨人
|23
|13
|10
|0
|.565
|2
|4
|DeNA
|22
|11
|11
|0
|.500
|4
|5
|広島
|21
|7
|13
|1
|.350
|7
|6
|中日
|23
|6
|17
|0
|.261
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|24
|15
|9
|0
|.625
|-
|2
|ソフトバンク
|24
|13
|11
|0
|.542
|2
|3
|楽天
|24
|12
|11
|1
|.522
|2
|4
|西武
|25
|11
|13
|1
|.458
|4
|5
|日本ハム
|25
|11
|14
|0
|.440
|4
|6
|ロッテ
|24
|10
|14
|0
|.417
|5