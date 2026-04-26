巨人、1点リードで序盤を終える

巨人は2回表、小濱のタイムリーで先制。その後は両チームとも得点を奪えず、3回を終えて巨人が1-0とリードしている。試合は序盤を終え、接戦の様相を呈している。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(二)三森 2(左)佐野 3(一)ビシエド 4(三)宮﨑 5(捕)山本 6(右)勝又 7(中)蝦名 8(遊)宮下 9(投)石田裕

巨人: 1(左)キャベッジ 2(二)浦田 3(中)佐々木 4(一)ダルベック 5(捕)岸田 6(右)平山 7(遊)小濱 8(三)門脇 9(投)井上

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ

「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ