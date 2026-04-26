投手戦、3回終了0-0
広島と阪神の対戦は、3回を終えて両チーム無得点の0対0。互いに譲らず、緊迫した投手戦が展開されている。序盤を終え、両チームとも先制点を奪えないまま、中盤へと突入する。
【スタメン】
阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)福島 7(捕)坂本 8(遊)小幡 9(投)大竹
広島: 1(左)秋山 2(右)辰見 3(三)小園 4(一)モンテロ 5(二)菊池 6(中)大盛 7(遊)勝田 8(捕)持丸 9(投)栗林
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|24
|16
|8
|0
|.667
|-
|2
|阪神
|23
|14
|8
|1
|.636
|1
|3
|巨人
|23
|13
|10
|0
|.565
|2
|4
|DeNA
|22
|11
|11
|0
|.500
|4
|5
|広島
|21
|7
|13
|1
|.350
|7
|6
|中日
|23
|6
|17
|0
|.261
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|24
|15
|9
|0
|.625
|-
|2
|ソフトバンク
|24
|13
|11
|0
|.542
|2
|3
|楽天
|24
|12
|11
|1
|.522
|2
|4
|西武
|25
|11
|13
|1
|.458
|4
|5
|日本ハム
|25
|11
|14
|0
|.440
|4
|6
|ロッテ
|24
|10
|14
|0
|.417
|5