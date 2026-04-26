投手戦、3回終了0-0

広島と阪神の対戦は、3回を終えて両チーム無得点の0対0。互いに譲らず、緊迫した投手戦が展開されている。序盤を終え、両チームとも先制点を奪えないまま、中盤へと突入する。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)福島 7(捕)坂本 8(遊)小幡 9(投)大竹

広島: 1(左)秋山 2(右)辰見 3(三)小園 4(一)モンテロ 5(二)菊池 6(中)大盛 7(遊)勝田 8(捕)持丸 9(投)栗林

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 24 16 8 0 .667 -
2 阪神 23 14 8 1 .636 1
3 巨人 23 13 10 0 .565 2
4 DeNA 22 11 11 0 .500 4
5 広島 21 7 13 1 .350 7
6 中日 23 6 17 0 .261 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 24 15 9 0 .625 -
2 ソフトバンク 24 13 11 0 .542 2
3 楽天 24 12 11 1 .522 2
4 西武 25 11 13 1 .458 4
5 日本ハム 25 11 14 0 .440 4
6 ロッテ 24 10 14 0 .417 5