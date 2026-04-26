オリックスが5点差で日本ハムに勝利

先発投手：オリックスは九里亜蓮が8回4失点の好投（4安打6奪三振）、日本ハムの有原航平は3回1/3回8失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：日本ハムが2点を追加 1回裏：オリックスが3点を追加 3回裏：オリックスが2点を追加 注目選手：オリックスの渡部遼人が1本塁打、3打点、2得点の活躍、オリックスのＢ・シーモアが1本塁打、2打点、2得点の活躍、オリックスの来田涼斗が2打点の活躍。

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