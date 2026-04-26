オリックスが5点差で日本ハムに勝利

先発投手：オリックスは九里亜蓮が8回4失点の好投（4安打6奪三振）、日本ハムの有原航平は3回1/3回8失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：日本ハムが2点を追加 1回裏：オリックスが3点を追加 3回裏：オリックスが2点を追加 注目選手：オリックスの渡部遼人が1本塁打、3打点、2得点の活躍、オリックスのＢ・シーモアが1本塁打、2打点、2得点の活躍、オリックスの来田涼斗が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 24 16 8 0 .667 -
2 阪神 23 14 8 1 .636 1
3 巨人 23 13 10 0 .565 2
4 DeNA 22 11 11 0 .500 4
5 広島 21 7 13 1 .350 7
6 中日 23 6 17 0 .261 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 24 15 9 0 .625 -
2 ソフトバンク 24 13 11 0 .542 2
3 楽天 24 12 11 1 .522 2
4 西武 25 11 13 1 .458 4
5 日本ハム 25 11 14 0 .440 4
6 ロッテ 24 10 14 0 .417 5