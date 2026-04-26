オリックスが5点差で日本ハムに勝利
先発投手：オリックスは九里亜蓮が8回4失点の好投（4安打6奪三振）、日本ハムの有原航平は3回1/3回8失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：日本ハムが2点を追加 1回裏：オリックスが3点を追加 3回裏：オリックスが2点を追加 注目選手：オリックスの渡部遼人が1本塁打、3打点、2得点の活躍、オリックスのＢ・シーモアが1本塁打、2打点、2得点の活躍、オリックスの来田涼斗が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|24
|16
|8
|0
|.667
|-
|2
|阪神
|23
|14
|8
|1
|.636
|1
|3
|巨人
|23
|13
|10
|0
|.565
|2
|4
|DeNA
|22
|11
|11
|0
|.500
|4
|5
|広島
|21
|7
|13
|1
|.350
|7
|6
|中日
|23
|6
|17
|0
|.261
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|24
|15
|9
|0
|.625
|-
|2
|ソフトバンク
|24
|13
|11
|0
|.542
|2
|3
|楽天
|24
|12
|11
|1
|.522
|2
|4
|西武
|25
|11
|13
|1
|.458
|4
|5
|日本ハム
|25
|11
|14
|0
|.440
|4
|6
|ロッテ
|24
|10
|14
|0
|.417
|5