阪神、4回佐藤輝明のHRで1点リード

6回終了時点で阪神が広島に1点リード。試合は4回裏、阪神の佐藤輝明選手が放ったホームランが決勝点となり、1-0の展開となっている。両チームともそれ以降は追加点が入っていない。

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