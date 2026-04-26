オリックス、日本ハムを7点リード
オリックスが投打に主導権を握る。1回に3点、3回に2点、4回には渡部、シーモアの本塁打などで4点を追加し、7点差をつけた。日本ハムは追いつけずにいる。
【スタメン】
オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(中)渡部 遼人 3(左)西川 龍馬 4(一)Ｂ・シーモア 5(指)森 友哉 6(右)来田 涼斗 7(遊)横山 聖哉 8(捕)若月 健矢 9(二)野口 智哉 10(投)九里 亜蓮
日本ハム: 1(左)西川 遥輝 2(一)清宮 幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司 裕也 5(二)大塚 瑠晏 6(中)矢澤 宏太 7(右)万波 中正 8(捕)田宮 裕涼 9(遊)山縣 秀 10(投)有原 航平
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|24
|16
|8
|0
|.667
|-
|2
|阪神
|23
|14
|8
|1
|.636
|1
|3
|巨人
|23
|13
|10
|0
|.565
|2
|4
|DeNA
|22
|11
|11
|0
|.500
|4
|5
|広島
|21
|7
|13
|1
|.350
|7
|6
|中日
|23
|6
|17
|0
|.261
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|24
|15
|9
|0
|.625
|-
|2
|ソフトバンク
|24
|13
|11
|0
|.542
|2
|3
|楽天
|24
|12
|11
|1
|.522
|2
|4
|西武
|25
|11
|13
|1
|.458
|4
|5
|日本ハム
|25
|11
|14
|0
|.440
|4
|6
|ロッテ
|24
|10
|14
|0
|.417
|5