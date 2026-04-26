オリックス、日本ハムを7点リード

オリックスが投打に主導権を握る。1回に3点、3回に2点、4回には渡部、シーモアの本塁打などで4点を追加し、7点差をつけた。日本ハムは追いつけずにいる。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗　佑磨 2(中)渡部　遼人 3(左)西川　龍馬 4(一)Ｂ・シーモア 5(指)森　友哉 6(右)来田　涼斗 7(遊)横山　聖哉 8(捕)若月　健矢 9(二)野口　智哉 10(投)九里　亜蓮

日本ハム: 1(左)西川　遥輝 2(一)清宮　幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司　裕也 5(二)大塚　瑠晏 6(中)矢澤　宏太 7(右)万波　中正 8(捕)田宮　裕涼 9(遊)山縣　秀 10(投)有原　航平

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 24 16 8 0 .667 -
2 阪神 23 14 8 1 .636 1
3 巨人 23 13 10 0 .565 2
4 DeNA 22 11 11 0 .500 4
5 広島 21 7 13 1 .350 7
6 中日 23 6 17 0 .261 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 24 15 9 0 .625 -
2 ソフトバンク 24 13 11 0 .542 2
3 楽天 24 12 11 1 .522 2
4 西武 25 11 13 1 .458 4
5 日本ハム 25 11 14 0 .440 4
6 ロッテ 24 10 14 0 .417 5