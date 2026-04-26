オリックス、日本ハムを7点リード

オリックスが投打に主導権を握る。1回に3点、3回に2点、4回には渡部、シーモアの本塁打などで4点を追加し、7点差をつけた。日本ハムは追いつけずにいる。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(中)渡部 遼人 3(左)西川 龍馬 4(一)Ｂ・シーモア 5(指)森 友哉 6(右)来田 涼斗 7(遊)横山 聖哉 8(捕)若月 健矢 9(二)野口 智哉 10(投)九里 亜蓮

日本ハム: 1(左)西川 遥輝 2(一)清宮 幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司 裕也 5(二)大塚 瑠晏 6(中)矢澤 宏太 7(右)万波 中正 8(捕)田宮 裕涼 9(遊)山縣 秀 10(投)有原 航平

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