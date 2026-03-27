新しい学校のリーダーズ 結成11周年目に「ロンドン降臨」！ 記念ライブは歴史ある「ラウンドハウス」で開催

――11周年記念日はロンドンでライブ！
SUZUKA：10周年記念ライブは幕張メッセでやりましたけど、今年の11周年はどこでライブをするんですか？
全員：せーの、ロンドン〜！
KANON：ロンドンですよ！
MIZYU：ロンドン降臨！
SUZUKA：ロンドンはね、ワールドツアーで1度ね、ヨーロッパのときに行ったんですけども。まさか今年は、11周年記念日の7月19日（日）にロンドンで過ごすという。「ラウンドハウス」っていう、ロンドンでも歴史あるライブハウスでライブをするということで、チケットも発売しているんですけども。
もし「ロンドンに降臨したいな」っていう、旅行気分がある生徒の皆さんがいらっしゃいましたら、ぜひ旅行がてら、我々のライブに来て、ちょっと新しい人生を歩みましょう！
KANON：修学旅行一緒に行きましょう！
SUZUKA：しかも、その週はね、チェコに行って、ベルリンに行って、ロンドンですから！ 面白い一週間の修学旅行になりそうです！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info