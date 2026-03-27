元プロ野球選手で野球解説者の江川卓氏が24日、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で公開された動画に出演。相川亮二監督率いるDeNAに対する印象を語った。

相川亮二監督

今シーズンのDeNAに対する印象

スタッフが「DeNAはデュプランティエ選手が加入。ただ、桑原選手やジャクソン選手、オースティン選手らが抜けてしまったというところなのですが」と整理し、今シーズンのDeNAについて尋ねると、江川氏は「オースティンは143試合のうち、3分の1くらいしか出てないから(笑)。オースティンは期待してたんだけど」と話しつつ、「それよりも桑原さんの存在が大きいでしょうね。チームを引っ張る存在だったから、その人が抜けて」と解説。

また、「そう考えていくと、監督も代わったので、やり方も変わるでしょうし、その辺で野球がどう変わっていくかによって、優勝争いができるかどうかってことになるんでしょうけど」と新監督になったことにも触れながら、「戦力的に考えて、去年より上に行ってるかというと、ちょっと先陣切って行く桑原さんがいない」「対阪神で比較してみると、チーム力が上回るかなっていうと、ちょっと疑問符がつくかなってところでしょうね」「ただ、オープン戦の戦い方としては良かったんじゃないですかね」と自身の印象を語った。

さらに、筒香嘉智や宮崎敏郎(※崎はたつさき)の状態に関して、「もともと故障の心配があった状態で出てるからね。出場機会は半分くらいと思ったほうがいいんじゃないですか」と述べ、「そう考えていくと、阪神からすると、阪神の8割くらいの力かなっていう感じはしますよね。あとはやっぱり監督が代わられたから、スタートをどう切るかってすごく大きいと思いますけどね」と持論を述べていた。