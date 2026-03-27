【鎌倉 観光スポットレポ】稲村ガ崎 熊野権現社 - 可愛いリスに会え…

住宅街の片隅から山に入っていくと、森の中に小さな石造りのお社が姿を現します。

今回は、こちらの熊野権現社（くまのごんげんしゃ）を紹介。その小さな境内には、奥深い魅力が詰まっていました。

熊野権現社の歴史

その創建時期は不詳で、一説には極楽寺の鎮守であった那智社（なちしゃ）が由来と考えられています。

また、熊野三山（本宮大社・速玉大社・那智大社）になぞらえて、熊野新宮（極楽寺の熊野権現社）と熊野本宮（十二所権現）が祀られたとされますが、残念ながら本宮は現存していません。

明治時代の地図を見ると、かつてこの付近に那智滝（現存せず）があり、那智社は熊野那智飛瀧権現（くまのなちひろうごんげん）とも呼ばれました。

那智の滝にも比せられる、立派な滝があったのでしょうね。さすがに本場ほど大きくはなかったと思われますが、風格をたたえていたと偲ばれます。

詳しい歴史は不明ですが、永らく那智信仰の聖地として、多くの者が修行に励んだことでしょう。やがて明治時代に入ると、神社から仏教的性質を排除する神仏分離が行われます。

多くの神社で仏教的性質をもつ「権現」号が廃止される中、こちらの熊野権現社では社号を守り抜きました。よほど権現様の名前に愛着が強かったのでしょうね。

かくして熊野権現社は人々から厚く崇敬され、令和の現代に至ります。

熊野権現社の御祭神

こちらの熊野権現社の御祭神は、社号が示すとおり熊野権現が祀られてきました。

熊野権現とは、熊野三山に祀られる三柱の総称です。

家都御子神（けつみこのかみ）…… 熊野本宮大社速玉男神（はやたまおのかみ）…… 熊野速玉大社牟須美神（むすみのかみ）…… 熊野那智大社

上からそれぞれ須佐之男命（すさのおのみこと）・伊邪那岐命（いざなぎのみこと）・伊邪那美命（いざなみのみこと）の別名とされます。

また、その正体は仏様であり、それぞれ阿弥陀如来（あみだにょらい）・薬師如来（やくしにょらい）・千手観音（せんじゅかんのん）と考えられました。

これは「仏様が人々を救うために現地で信仰されている神様に姿を変える」という本地垂迹（ほんじすいじゃく）の思想に基づいており、日本では神様と仏様が融合していたのです。

熊野権現社は、日本古来の信仰を現代に伝える聖地と言えるでしょう。

熊野権現社の見どころ

山は高きゆえに貴からず、境内は広きゆえに貴からず…… というわけで、こちらの境内には見どころが凝縮しています。

神気をたたえる鎮守の杜（もり）

住宅街の裏山に一歩踏み込むと、そこには非日常の世界が広がっていました。面積にしてそう広くはないものの、鳥の歌や風の声、そして小動物たちの気配や息づかいが感じられます。

極楽寺方面へつながる山道も、冒険心をそそられることでしょう。お時間の許す方は、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

成田山の不動明王

社殿の傍らに鎮座する不動明王（ふどうみょうおう）の石像。その土台には成田山と刻まれ、眷属（けんぞく）たちが威厳をもって控えていました。

彼らは向かって右側が矜羯羅童子（こんがらどうじ）、左側が制多迦童子（せいたかどうじ）と言い、どちらも不動明王の忠実な従僕です。

不動明王がいつも憤怒の形相をしているのは、迷える衆生を救いたい、断固たる決意の表れと言います。

朽ちかけた石の祠（ほこら）

不動明王の背後に、傾いて埋もれかけた石造りの祠がありました。

いつ建てられたか、どんな神様が祀られていたのかもわかりません。おそらくお稲荷様ではないかと考えられますが……

生者必滅（しょうじゃひつめつ）、生まれた者は必ず滅ぶ。それは人間も神仏も同じで、信仰が絶えれば神仏は単なる形骸と化すのです。

この祠の存在は、世の無常と限りある生の尊さを感じる縁（よすが）となることでしょう。

可愛いリスに会えるかも！

今回の取材で、鎌倉の名物？と化しつつあるリス（タイワンリス）に出会えました。

距離感は2～3ｍほど。警戒心が強いため、いつでも会えるとは限りませんが、結構な確率で会えるのではないでしょうか。

地元では特定外来生物として困りもの扱いされているものの、彼らを連れて来たのは人間の都合であり、彼らに罪はありません。

餌付けしたり虐めたりしてはいけませんが、その愛らしい姿をぜひ観賞してください。

熊野権現社への道のり

江ノ電「稲村ヶ崎駅」から北へ13分ほど歩いたところに熊野権現社はありますが、ひたすら住宅街なので、不安になってしまう方も少なくないでしょう。

この道を進んでください。左手に見える建物は下水ポンプ場です。

この先に神社なんてあるの？と思ってしまいそうな細い階段。不安な気持ちをぐっとこらえて先へ進みましょう。

ちなみに境内から山の奥へ進むと、月影地蔵など極楽寺方面に出られます。

まとめ

今回は鎌倉市稲村ガ崎に鎮座する熊野権現社を紹介しました。気軽に行ける感じではないものの、一度足を運ぶ価値は十分にあるでしょう。

次のお休みに、ちょっとディープな鎌倉散策はいかがでしょうか。

稲村ガ崎 熊野権現社

参拝時間

24時間

※ただし照明が不十分なので、夜間の参拝は危険です。

休務日

社務所はありません。連絡やお問い合わせは管理元神社へお願いいたします。

アクセス

所在地：鎌倉市稲村ガ崎5-38

江ノ電「稲村ヶ崎駅」から徒歩13分（850ｍ）

駐車場：なし。公共交通機関のご利用がおすすめです。

連絡先

管理元神社：御霊神社（鎌倉市坂ノ下）

電話：0467-22-3251

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