赤ちゃん本舗は2025年12月23日、「2025年生まれ赤ちゃんの命名・名前ランキング」を発表した。調査は2025年11月21日～28日の期間、アカチャンホンポ会員(生年月日が2025年1月1日～2025年12月15日の子どもがいる)6,085人を対象にインターネット形式で行われた。

2025年生まれの名前ランキングでは、男の子は「湊」(みなと)、女の子は「翠」(すい)が1位を獲得。「翠」(すい)は2005年から発表しているアカチャンホンポの名前ランキングで、初めての1位になった。

また、男女どちらも一文字ネームや、「凪」「翠」「葵」「葉」「菜」のように自然をイメージする名前が多くランクインした。

女の子は、1位の「翠」(すい)のように、2音で構成された響きを大事にした名前「凛」(りん)、「陽菜」(ひな)がランクイン。

男の子は、3位「結翔」(ゆいと)、4位「陽翔」(はると)など、近年のランキングで常連となった、大谷翔平選手の「翔」の字を使った名前も人気が高い傾向に。

女の子の読みでは、「つむぎ」が昨年の2位から1位へランクアップ。また、「さな」「みお」「めい」など2音の読みが多いのも最近のトレンド傾向とのこと。

男の子の読みでは、「はると」、「みなと」、「あおと」、「ゆいと」など、「と」で終わる名前の人気が顕著に。中でも「はると」は2019年から7年連続で1位にランクインした。

女の子の漢字では、昨年7位だった「乃」が1位に。また、「莉」や「花」「菜」など花や植物を表す漢字がランクインした。

男の子の漢字では「翔」「斗」の「と」と読む字が人気の傾向があった。

調査対象者である子育てママ・パパに2025年子育てをしている中で感じた「今年を表す漢字1文字」について尋ねると、「幸」が2年連続1位に。「幸」を選んだ人からは「家族が増えたことによって幸せが増えたから」や「大切な人と結婚した、大切な人との子どもに出逢えた」などの声が上がった。

2位の「愛」や4位の「笑」、8位の「癒」などもランクインした。

一方で、3位に「忙」や7位の「眠」もランクイン。「忙」を選んだ人からは「毎日あっという間で忙しく毎日が過ぎてしまったので」や「2人育児でバタバタと時間が過ぎていく」などの声が上がった。「眠」を選んだ人からは「妊娠中から眠ることができなかったのに生まれてからも更に眠くなったから」などの声が上がった。