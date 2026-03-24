HIKEの電子漫画出版事業を担う「HIKE編集部」は、少年/青年向けマンガレーベル「COMIC ELAN(コミックエラン)」の『帝都初恋剣戟譚(ていとはつこいけんげきたん)』(原作：岳兎佐助、漫画：サイトウリョウ)を、2026年3月27日(金)より電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて独占先行配信する。

本作品は「歴史IF×青春×剣戟」アクションで、日本最大級の小説投稿サイト「小説家になろう！」にて2023年9月より連載中の同名作品のコミカライズ。HIKE編集部公式Xにて配信前の『帝都初恋剣戟譚』を「ちらみせ」公開実施中となっているので、こちらもチェックしておきたい。

■『帝都初恋剣戟譚』

想いを剣に乗せ、恋と運命を切り拓く「歴史IF×青春×剣戟」アクション!!

配信開始日：2026年3月27日(金)

原作：岳兎佐助

漫画：サイトウリョウ

＜あらすじ＞

第二次世界大戦に参加しないなど異なる歴史を歩んだ現代日本で

学校の必修科目になった剣術がある

――その名も『至剣流』(しけんりゅう)

至剣流の免許皆伝を果たした天才少女・望月螢(もちづき ほたる)に一目惚れをした少年・秋津光一郎(あきつ こういちろう)は彼女にふさわしい男になるため至剣流を極めることに……

純情な恋心と熾烈な剣戟が交錯する「歴史IF×青春×剣戟」アクション、開幕!!