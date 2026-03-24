キルタイムコミュニケーションは、大好評につき今月6日に発売したばかりのヴァルキリーコミックス『ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！1』(原作：林達永／作画：チェ・ミンジ)の重版を決定した。

■『ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！1』

原作：林達永／作画：チェ・ミンジ

発売日：2026年3月6日

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10％)

『ドローイング』原作者・林達永が贈る、異世界お色気＆バトルファンタジー!! 妻と娘にATM扱いされ続け、不慮の死を遂げた中年男性・文田大地。異世界転生することになった大地は、他人のために頑張ってきた人にだけ与えられる強力バフスキル──「応援」を女神から授けられる。異世界でパブを開き、新生活を送っていたある日のこと。常連の女の子・メルティナが

「娼館に売られちゃう」とボロボロの姿で店に来て……!?

第1話・第2話は「コミックヴァルキリー」にて無料公開中。

(C)2026 by Lim dallyoung／Choi minji／ARTLIM Media Co.,Ltd.Printed in Japan／キルタイムコミュニケーション