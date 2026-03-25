昨年、生誕25周年を迎えた森チャック氏によるキャラクター「いたずらぐまのグル〜ミ〜」が、かわいいマスコットライトになって登場。平成のなつカワキャラが、再び注目を集めています!

【4月新発売商品のご紹介】

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「#いたずらぐまのグルーミー

ほわっと光るライト」

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グルーミ―がふんわり光るキュートなライトになりました♪

カラフルで表情豊か!?なグルーミーたちが、お部屋をぽっと照らしてくれます。

インテリアにもぴったりな、かわいいマスコットライトです💡🩷

(@ip4_cpslより引用)

グル〜ミ〜、懐かしいですね。一見かわいいピンクのクマなのですが、なぜか、口周りを中心に血を垂たらしているというカオスなキャラ。

そんな平成の人気キャラクターが4月中旬、手のひらサイズの光るライトになってカプセルトイに登場。ほわっと光るグル～ミ～と鮮血が、ちょっぴり怪しげにお部屋を照らしてくれるアイテムとなっています。

ラインアップは、口元から血を垂らしている「パターンA パープル」「パターンA スタンダード」、顔全体に鮮血を浴びている「パターンB イエロー」「パターンB スタンダード」、口周りの血をペロッとしている「パターンC グリーン」「パターンC スタンダード」の全6種。SNSで紹介されると、「えこれはやばいかわいすぎる」「生首ーww かわいいほしい」「わー!全色欲しい!!」と話題に。

1回400円で、4月中旬より順次登場。気になる方は、チェックしてみてくださいね。