メジロとヤモリのほっこりコメディ『めじとやも』など、Xを中心に活躍中の漫画家「しけたいぬ」(@sikesikeinu)さん。5月25日には、話題作『魔法少女勧誘失敗プイチョ!』の書籍化が決定し、さらにこの夏、プイチョのフィギュアがカプセルトイに登場するんです!

スクウェア・エニックス様より書籍化する

今話題のしけたいぬ先生(@sikesikeinu)の漫画、

「魔法少女勧誘失敗プイチョ!」が

フィギュアボールチェーンになってカプセルトイ化が決定いたしました! 🎊

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発売月:2026年7月順次発売予定

単行本と合わせてぜひゲットしてください🥰

(@rainbowrising03より引用)

プイチョのフィギュア、めちゃくちゃ可愛いですよね。うるうるのお目目、キュートなお口、ふわふわルンルンなお耳としっぽ、全てがかわいい!

1回500円。ラインアップは、笑顔がかわいい「プイチョA」「プイチョB」、涙ポロポロの「泣きプイチョA」「泣きプイチョB」の全4種。このニュースに、SNSでは「めちゃくちゃ可愛くてうれしい～!!!」「泣きプイチョほしい」「プイチョ…まっててね、お金つぎこむから」「最近のお気に入りマンガ笑 回すぞー」「え、え、え、立体物なのに漫画とイメージが一緒! 素晴らしい」と話題に。どれも漫画から飛び出してきたようなプイチョの表情がたまりません!

発売日は書籍が5月25日、カプセルトイは7月とまだ先。発売を待っている間に、ぜひ、「しけたいぬ」(@sikesikeinu)さんの作品を読んでみてはいかがでしょうか?