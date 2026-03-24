Mrs. GREEN APPLE大森元貴「自信になるっていうか。みんなで楽しいことをしたいね！」スタジアムツアー『ゼンジン』への期待

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月23日（月）の放送では、4月よりおこなわれるスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～」への意気込みなどについて語られました。――Mrs. GREEN APPLEは、4月18日（土）の東京・MUFGスタジアム（国立競技場）を皮切りにスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～」を開催します。本ツアーは、4月・5月・7月の3ヵ月にわたり、東京と大阪の2大スタジアムを巡る大規模なもの。なかでも東京・MUFGスタジアム（国立競技場）での4日間開催は、嵐以来2組目、バンドとしては史上初という歴史的な快挙となります。全6公演のうち、5月の大阪公演と7月の東京公演はファンクラブ会員限定として開催します。

≪ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜≫



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— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) March 19, 2026大森：で、国立に向けて、どう？藤澤：あのさ……その……（笑）。大森：なに？藤澤：なんでもないですけど（笑）。大森：今、言おうとしたでしょ？（笑）藤澤：音楽番組みたいにやるな、と思って！大森：いや、今「タモさんみたいだな」って言いそうだったでしょ？（笑）藤澤：タモリさんみたいだなぁ、と思ったよ！（笑）大森：国立どう？藤澤：国立ね、もう来月ですよ！大森：いや、もう早！ でもさ、4月、5月、7月ですから、季節も異なるので。結構大変ですよね。若井：そうですね〜。大森：で、6公演あるうちの4公演がファンクラブ限定ですから！藤澤：そうですよ！大森：思ってた日あった？ 日あった？藤澤：ちょっと待ってください（笑）。若井：「思ってた日あった？ 日あった？」って聞かれたけど、どういうことだろう？大森：（ゆっくりと笑顔になっていく謎スマイルを見せる）若井：出た！ そのラジオで伝わらない、サブリミナルスマイルやめて、本当に（笑）。藤澤：ニュルって（笑）。大森：ニコッて笑うやつ（笑）。藤澤：スタジアムで、ファンクラブ限定の！大森：そうそう！ 国立競技場で！ ヤンマースタジアム長居で！ ファンクラブ限定でやる日が来ると思った？っていう話をしとるんじゃ（笑）!!藤澤：怒られた（笑）？若井：りょうちゃん（藤澤）は思ってたと思うよ。だって今、めっちゃ眉毛かいてたもん（笑）。（3人爆笑）大森：またお前……。先週（収録中にスタジオで）パンツもいじってるし、どんなん（笑）!? マジで！ ガチで（笑）!!若井：家か、ここは（笑）。藤澤：（笑）。大森：これミセスLOCKS! って何年目だっけ?? もう9年、10年とかになりますよね？藤澤：390回目！大森：390回やっててお前、もう普通に何をやってんだよ、マジで（笑）！若井：すごいなぁ！ こうなっちゃうんだな〜。大森：だめだよぉ！ そんなにないだろ、眉毛かゆくなること！藤澤：あ〜あ、おかしい（笑）。若井：いやー、でもすごいありがたいしさ、めちゃくちゃ楽しみだわ！大森：自信になるっていうか。みんなで楽しいことをしたいね！若井：ね！ ゼンジン（スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」）ですから！大森：JAM'S（ミセスファンの呼称）頼むぞ！ 生徒（リスナー）のみんなも来る人、楽しみにしていてくださいね！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info