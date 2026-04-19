有吉弘行「渡部さんは堂々としているよな」おすすめのお店を知り合いに紹介できない理由を明かす

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。4月のアシスタントはタイムマシーン3号の関太とロックスの千葉康介です。4月12日（日）の放送では、“おすすめのお店を紹介する難しさ”についてトークを展開しました。

◆有吉「グルメ紹介は勇気がいる」

この日、有吉は今ハマっている番組として、日韓それぞれを代表する食通が、お互いの国の飲食店を紹介し合うグルメ旅番組「隣の国のグルメイト」（Netflix）を挙げ、その流れから「外国の人にもそうだけど、知り合いに自分のおすすめの店を紹介するとなったら、結構困るなと思って」と告白します。

そして、アシスタントの2人に「なんかある？」とおすすめのお店を尋ねてみると、関が「今パッと思いつくのは……初台（東京都）にある『加賀』っていう立ち食いそばが好きで。立たせて食わせるっていうのも魅力」とプレゼン。これに有吉は「自分のなかで、そういう思いがあるのはいいよね。きっとおいしいだろうし」と高く評価します。

一方、千葉は「浅草に、もんじゃ焼きの食べ放題があって、お好み焼きも食べられるので」と提案しますが、有吉は「あっそう……俺はピンとこない」とキッパリ。千葉も「ダメか……」と難しさを実感します。

さらに有吉は、グルメに詳しいアンジャッシュの渡部建さんに、焼肉やイタリアンの名店をよく教えてもらっていたことを回顧。続けて「例えば、関から『おすすめのイタリアンを紹介してくださいよ』って言われても、自分の心のなかで、『あそこを紹介しても、関に何か言われるのも嫌だし……』って、なかなか勇気が出ない」と本音を明かすと、関も「好みがありますからね」とうなずきます。

また、有吉は「そういう意味では、渡部さんは堂々としているよな。もし『あそこはイマイチだった』と言われても、周りから『それはお前がダメなんだよ』という空気になるからな」と渡部さんの実力を再認識しました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://audee.jp/program/show/27400

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