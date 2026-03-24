元プロ野球選手で野球解説者の落合博満氏が、YouTubeチャンネル『虎バン 阪神タイガース応援チャンネル ABCテレビ公式』で公開された動画に出演。阪神・藤川球児監督の手腕について、独自の視点から率直な印象を語った。

藤川球児監督

「理想論で勝てるほどこの世界甘くない」

監督就任初年度の2025年、85勝54敗4分(勝率.612)という圧倒的な成績でセ・リーグ優勝を果たした藤川監督。特に9月7日の優勝決定は、1990年の巨人の記録(9月8日)を塗り替え、2リーグ制導入以降のNPB史上最速記録を樹立する歴史的な快挙となった。

その阪神の昨シーズンの戦いぶりについて問われると、落合氏は「(藤川監督は)阪神の特徴をうまく引き出して、悪いものを補っていく」と分析。さらに、「岡田監督の残した財産をそのまま受け継いでやったっていう、そういう印象」と語り、「だから自分の野球じゃないと思う」との見解を示した。

一見すると厳しい言葉にも聞こえるが、これは落合氏流の勝負哲学に基づく高い評価の裏返しのようで、「自分のやりたい野球で勝てるほどこの世界甘くないよ。そのチームの現状持ってる特徴、どうやってそれを生かすかっていうのが、1番手っ取り早い勝つ方法だもの」と、勝利を最優先する監督としての正しい在り方を説いた。

最後に、「自分の理想とするチームというのは、あくまでも自分勝手な理想論だから。理想論で勝てるほどこの世界甘くない」と断言。自らのカラーに染めることよりも、既存の戦力の強みを最大限に引き出すことに徹したと思われる藤川監督の手腕に太鼓判を押していた。